두 살 어린 우즈베크에 완패 이민성호… 아시안게임도 빨간불
이민성호가 2026 아시아축구연맹(AFC) U-23 아시안컵 8강에 가까스로 올랐다. 두 살가량 어린 선수들에게도 완패하는 저조한 경기력에 오는 9월 있을 아시안게임에도 빨간불이 켜졌다.
이민성 감독이 이끄는 한국 U-23 대표팀은 오는 18일 사우디아라비아 제다의 킹 압둘라 스포츠 시티에서 대회 8강전을 치른다. 조별리그 1승 1무 1패, 승점 4점을 기록하며 C조 2위로 8강에 올랐다. 한국은 2020년 대회 첫 우승을 거둔 이후 두 대회 연속 8강의 벽을 넘지 못했다. 준결승에 진출하면 일본-요르단 경기 승자와 만난다.
어부지리 8강행인 만큼 전망은 밝지 않다. 한국은 지난 13일 우즈베키스탄(승점 7)과의 조별리그 3차전에서 0대 2 완패를 당했다. 다만 같은 시각 꼴찌였던 레바논(승점 3)이 이란(승점 2)을 1대 0으로 잡으면서 간신히 탈락을 면했다. 앞서 한국은 이란과는 득점 없이 비기고, 조 최약체로 평가받는 레바논에는 4대 2 역전승을 거뒀다.
대회 내내 아쉬운 경기력이 이어졌다. 우즈베크전에선 67%의 높은 공 점유율을 보이고도 유효슈팅이 1대 4로 크게 밀렸다. 공만 돌릴 뿐 좀처럼 위협적인 마무리를 만들어내지 못했다. 후반전엔 우즈베크가 공격적으로 나서자 속수무책으로 두 골을 얻어맞았다. 이 감독조차 “(우리 팀에) 강점이라고 얘기할 부분은 없다. 내가 전술적으로 실수한 것 같다”고 말할 정도다.
두 살가량 어린 선수들에게 몸싸움도, 투지도 밀렸다는 점은 더 뼈아프다. 우즈베크는 2년 뒤 있을 미국 로스앤젤레스(LA) 올림픽을 대비해 21세 이하 대표팀으로 대회에 나섰다. 한국은 병역 혜택이 걸린 2026 아이치·나고야 아시안게임이 코앞인 만큼 22~23세 선수가 주축이다. 우즈베크처럼 21세 이하 대표팀으로 나선 아시안게임 개최국 일본은 14일 조별리그를 3전 전승, 10득점 무실점으로 가볍게 통과했다.
정신영 기자 spirit@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사