시사 전체기사

대구 수돗물 검사 항목 확대…안전성 확보

입력:2026-01-14 17:37
공유하기
글자 크기 조정
국민 AI 이미지

대구시 상수도사업본부는 수돗물의 안전성을 확보하기 위해 올해 자체 검사항목을 확대한다고 14일 밝혔다.

시는 올해 정수 332개 항목, 원수 322개 항목을 검사할 방침이다. 원수·정수 검사 항목 중 잔류성이 큰 과불화화합물 2종(과불화펜탄술폰산, 헥사플루오로프로필렌 옥사이드 다이머산)을 추가했다.

정수에 332개 항목 수질검사는 세계보건기구(WHO) 권장 수준(166개)의 2배, 국내 먹는 물 수질기준 항목(60개)의 5배 이상 많은 수준으로 6대 광역시 중 최대다.

또 낙동강 수계에 존재할 가능성이 있는 미규제 오염물질에 대한 추적분석과 신종물질 특별관리 수질검사(낙동강 7개 지점, 191개 항목 검사)를 통해 선제적으로 수질 감시를 강화한다. 이 외에도 낙동강 상류 수질검사, 미량유해물질 집중검사 등 철저한 원수 감시 시스템을 가동한다.

백동현 대구시 상수도사업본부장은 “수질검사 항목 확대와 선제적 수질 감시를 통해 원수부터 가정 수도꼭지까지 전 과정에 걸쳐 엄격한 수질검사를 실시하겠다”고 말했다.

대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
야유 나오자 ‘가운뎃손가락’ 올린 트럼프…욕설 입모양도 포착
김경 ‘자수서’에 “보좌진에 1억 줄 때 강선우 함께 있었다” 주장
또 ‘1480원’ 위협…환율, 엔화 약세 속 열흘째 상승
日 “독도는 일본땅…고문서 자료 71점 확보”
트럼프 “정부 기관 장악하라”…이란 정권교체로 기울었나
한동훈, ‘당게 사건’ 윤리위 제명에 “민주주의 지킬 것”
尹 “근현대사 가장 짧은 계엄… 망국적 위기에 국민 깨우려는 것”
누를 수록 뛰는 환율, 통화량 급증이 원인… 이재명정부 ‘딜레마’
국민일보 신문구독