대구 수돗물 검사 항목 확대…안전성 확보
대구시 상수도사업본부는 수돗물의 안전성을 확보하기 위해 올해 자체 검사항목을 확대한다고 14일 밝혔다.
시는 올해 정수 332개 항목, 원수 322개 항목을 검사할 방침이다. 원수·정수 검사 항목 중 잔류성이 큰 과불화화합물 2종(과불화펜탄술폰산, 헥사플루오로프로필렌 옥사이드 다이머산)을 추가했다.
정수에 332개 항목 수질검사는 세계보건기구(WHO) 권장 수준(166개)의 2배, 국내 먹는 물 수질기준 항목(60개)의 5배 이상 많은 수준으로 6대 광역시 중 최대다.
또 낙동강 수계에 존재할 가능성이 있는 미규제 오염물질에 대한 추적분석과 신종물질 특별관리 수질검사(낙동강 7개 지점, 191개 항목 검사)를 통해 선제적으로 수질 감시를 강화한다. 이 외에도 낙동강 상류 수질검사, 미량유해물질 집중검사 등 철저한 원수 감시 시스템을 가동한다.
백동현 대구시 상수도사업본부장은 “수질검사 항목 확대와 선제적 수질 감시를 통해 원수부터 가정 수도꼭지까지 전 과정에 걸쳐 엄격한 수질검사를 실시하겠다”고 말했다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
