연천군 범군민 추진위 “경기 생활쏙 환원사업 최적지는 연천”

경기 연천군과 범군민 추진위원회가 경기 생활쏙(SOC) 환원사업 공모 대상지로 연천군이 선정돼야 한다며 공식 입장을 밝혔다.

연천군과 연천군 범군민 추진위원회는 14일 경기도의회 기자회견실에서 기자회견을 열고 접경지역이자 인구감소지역인 연천군의 특수한 현실을 설명하며 경기 생활쏙 환원사업의 필요성과 당위성을 강조했다. 이날 행사에는 범군민 추진위원회 공동대표를 비롯해 연천군수와 연천군의회의장이 참석해 지역의 뜻을 함께했다.연천군은 국가 안보와 각종 규제로 오랜 기간 희생을 감내해 온 경기 북부 지역의 대표적인 사례로, 생활 인프라 확충과 균형발전이 절실한 지역이라는 점을 강조했다.군 관계자는 "경기도가 대한민국 성장의 중심 역할을 해왔지만, 경기 북부는 군사시설보호법과 수도권정비법 등 중첩 규제로 발전에 한계를 겪어왔다"며 "경기도의 정책 기조인 '특별한 희생에는 특별한 보상'이 실질적으로 구현돼야 할 시점"이라고 밝혔다.연천군은 환원사업 추진을 위한 여건도 충분히 갖추고 있다는 점을 부각했다. 전철 1호선과 국도 3호선 우회도로 개통으로 교통 접근성이 크게 개선됐으며, 유네스코 세계지질공원인 한탄강과 유네스코 생물권보전지역인 임진강을 동시에 보유한 자연·환경적 자산을 갖춘 지역이라는 설명이다.이를 바탕으로 생활 SOC 확충을 통해 개발과 보전이 조화를 이루는 지속 가능한 사업 모델을 구현하겠다는 구상도 제시했다.범군민 추진위원회 정남훈 공동대표는 결의문을 통해 "경기 생활쏙 환원사업은 연천군이 지속 가능한 성장 기반을 마련하고 지역 불균형을 해소할 수 있는 결정적 기회"라며 "경제 낙후와 인구 소멸 위기에 놓인 연천군에 반드시 필요한 사업"이라고 강조했다.추진위원회는 생활밀착형 사회기반시설의 복합화를 통해 도민이 체감할 수 있는 성과를 창출할 수 있는 최적지가 연천군임을 분명히 하며, 연천군이 도민 환원 가치 실현과 경기도 균형발전의 대표 사례로 자리매김할 수 있도록 모든 역량을 모으겠다고 밝혔다.연천군과 범군민 추진위원회는 경기 생활쏙 환원사업 공모 과정에서 연천군의 여건과 필요성이 충분히 논의되고 면밀히 검토돼 대상지로 선정되기를 기대한다며, 생활 인프라 취약지역 주민들의 삶의 질 향상을 위한 관계기관의 적극적인 검토를 요청했다.연천=박재구 기자 park9@kmib.co.kr