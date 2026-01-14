서울디지털대학교, 1월 15일 신·편입생 모집 종료
“입학부터 졸업까지 장학 혜택”
서울디지털대학교가 장학 혜택과 미래 산업 맞춤 교육을 앞세워 2026학년도 1학기 신·편입생 모집을 1월 15일 오후 10시에 마감한다.
서울디지털대학교(총장직무대행 이영수)는 급변하는 산업 환경에 대응하기 위해 교육 체계를 전면 개편하고, 총 12개 학부 37개 학과·전공에서 신·편입생을 모집한다고 밝혔다.
이번 모집은 입학지원센터 홈페이지를 통한 100% 온라인 접수로 진행되며, 최종 합격자는 1월 21일 발표된다. 수능이나 내신 성적과 무관하게 고등학교 졸업 이상의 학력을 갖춘 사람이라면 누구나 지원할 수 있다.
서울디지털대의 가장 큰 강점은 ‘입학부터 졸업까지’ 이어지는 장학 혜택이다. 학점당 6만7500원의 합리적인 등록금 체계를 유지하면서도, 일반전형 신입생은 졸업 시까지 수업료 25%, 편입생은 최대 2년간 40% 감면을 받을 수 있다.
산업체·군 위탁 전형 대상자는 수업료의 50%를 감면받으며, 장애인·기초생활수급자·한부모가족 등 교육 취약계층에는 최대 전액 장학 혜택이 제공된다. 국가장학금과의 중복 수혜도 가능해 실질적인 등록금 부담을 크게 낮췄다.
교육과정 역시 실무 중심으로 강화됐다. 신설된 AI실무활용전공은 AI 전환 전문가, 생성형 AI 활용 전문가, AI 크리에이터 등 3개 트랙을 통해 비전공자도 현장에서 바로 활용할 수 있는 실전 역량을 키우는 데 초점을 맞췄다. 조형예술전공은 회화와 입체, 사진, 영상, 미디어 등 시각 예술 전반의 실기 교육을 제공하며, 기획전과 공모전 참여를 통해 학생들의 창작 활동을 적극 지원한다.
공공 안전과 사회적 치유 분야를 아우르는 학과 신설도 눈에 띈다. 범죄교정전공은 교정학, 범죄심리, 보호관찰, AI 교정 프로파일링 등 4대 특성화 트랙을 운영하며, 공무원 시험 대비 과정도 마련했다. 응용상담학과는 군·경·소방·교정직 종사자들의 스트레스와 트라우마 치유를 목표로 상담 이론과 표현예술치료를 결합한 융합형 교육과정을 운영한다.
건설시스템공학과와 산업안전공학과는 학과 개편을 통해 실무 역량을 한층 강화했다. 스마트 건설기술, AI·건설로봇 융합 교육을 통해 미래형 건설 기술 인력을 양성하고, 산업안전 분야에서는 중대재해처벌법 시행 이후 수요가 증가한 안전·보건 전문가와 국가자격증 취득을 체계적으로 지원한다.
반려동물학과는 웰니스케어, 행동훈련, 스타일링, 비즈니스 등 4개 트랙을 운영하며, 노령 반려동물의 건강과 복지를 다루는 신규 교과목을 개설해 차별화를 꾀했다. 이 밖에도 경영, 경찰, 사회복지, 보건의료행정, AI소프트웨어공학, 컴퓨터공학, 드론로봇, 미디어영상, 웹툰웹소설 등 다양한 분야에서 실무형 인재를 모집한다.
선발은 온라인 학업계획서와 적성검사를 종합해 이뤄지며, 4년제 대학 졸업자나 전문학사 소지자는 3학년 편입을 통해 학위 취득 기간을 단축할 수 있다. 지원자는 모집 마감 전까지 입학지원센터 홈페이지에서 모집요강과 제출 서류를 확인해야 하며, 자세한 상담은 카카오톡 ‘서울디지털대학교’ 1대1 채널을 통해 받을 수 있다.
박재구 기자
