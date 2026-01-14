서울 시내버스 노사 협상 재개…“밤 9시 전 결론”
서울 시내버스 파업이 이틀째 접어들며 시민 불편이 이어지는 가운데 노사의 협상이 14일 재개됐다. 양측은 정기상여금의 통상임금 산입범위를 놓고 1년째 갈등을 겪고 있다. 운행 재개 여부는 이날 오후 9시까지 이어질 것으로 예상되는 협상 결과에 따라 갈릴 것으로 보인다.
서울지방노동위원회(서울지노위)는 이날 서울시버스노동조합(노조)과 서울시버스운송사업조합(조합)의 임금·단체협약 분쟁을 중재하기 위한 특별조정위원회 2차 사후 조정회의를 개최했다. 사후 조정회의는 노사의 공식 조정 절차가 끝난 뒤, 노동위원회가 양측을 중재하는 절차다. 협상은 당초 계획돼 있지 않았으나 서울지노위가 전날 양측에 제안하며 성사됐다.
쟁점은 상여금의 통상임금 산입에 따른 임금 인상 폭이다. 대법원은 2024년 12월 상여금을 통상임금으로 인정해야 한다고 판례를 변경했다. 이에 따라 서울고법은 지난해 10월 동아운수 근로자들이 회사를 상대로 낸 항소심에서 상여금을 통상임금에 포함해야 한다고 판결했다. 상여금을 통상임금에 포함하면 연장·야간·휴일근로 수당이 증가해 근로자의 실질 임금 수령액이 증가한다. 반면 사측에는 부담이다.
현재 노사 양측의 입장 차이가 여전히 커 타결 여부는 불투명하다. 유재호 노조 사무부처장은 협상 전 “저희의 요구안이 관철되지 않으면 파업을 계속할 수밖에 없는 상황”이라고 밝혔다. 노조는 기본금 3%를 인상하고 정년을 65세로 연장해달라고 요구하고 있다. 또 상여금의 통상임금 산입은 판례를 적용해 의무적으로 이뤄줘야 할 사안으로, 교섭 대상이 아니라고 본다. 12일 1차 사후 조정회의에서 서울지노위 조정위원들이 절충안으로 내놓은 임금 0.5% 인상, 통상임금 차후 논의 방향도 사실상 임금 동결이라며 거절했다.
조합도 노조의 요구를 받아들일 수 없다는 분위기다. 조합 관계자는 “노조안을 받아들이면 임금이 20% 가까이 오르게 된다”며 “양보할 수 있는 부분이 있을지 모르겠다”고 말했다. 조합은 상여금을 통상임금(근로시간 산정 기준 209시간)에 먼저 반영하는 방향으로 임금체계를 개편해야 한다는 입장이다. 이렇게 되면 임금 인상률은 총 10.3%가 된다. 또 대법원이 동아운수 통상임금 판결에서 근로시간 산정 기준을 209시간이 아닌 176시간으로 인정해 임금을 추가로 올려줘야 할 상황이 생기면, 그 차액도 보전해 주겠다고 약속했다.
서울시는 파업 이틀째를 맞아 비상수송대책을 강화했다. 당초 각각 평시 대비 1시간씩 연장했던 출퇴근 집중 배차 시간을 평시 대비 2시간씩 늘렸다. 이에 따라 파업 첫날 172회 증회됐던 지하철은 203회 확대됐다. 주요 혼잡 역사 86곳에는 출퇴근 시간대에 안전 인력 655명이 투입됐다. 이는 평시보다 346명 많은 숫자다. 주요 거점과 지하철역을 잇는 전세버스는 전날보다 86대 많은 763대를 운영했다. 시내버스는 이날 오전 8시 기준 7018대 중 562대가 운행되며 0.8% 운행률을 보였다.
김용헌 기자 yong@kmib.co.kr
