광주·전남 ‘시·도교육청 통합’도 합의…교육계 설득은 숙제
국회서 대통합 공동 합의문 발표
최적 통합안 마련 등 6가지 합의
광주시교육청과 전남도교육청이 광주시, 전남도 주도로 추진중인 광주·전남 행정통합에 함께 하기로 했다. 이로써 통합 교육감 선출과 통합 특별시교육청 출범 등 교육행정 통합이 가시화 될 전망이다.
이정선 광주시 교육감과 김대중 전남도 교육감, 강기정 광주광역시장, 김영록 전남도지사는 14일 국회에서 4자 협의체 간담회를 갖고 ‘광주‧전남 대통합을 위한 공동 합의문’을 발표했다.
4개 행정기관은 이날 광주‧전남 통합 광역지방정부와 광역지방교육청 출범은 역사적 사명이라는 점에 공감대를 형성, 상호 존중과 신뢰를 바탕으로 최적의 통합안을 마련하기로 하고 6가지 항목에 대해 합의했다.
먼저 4자 협의체는 가칭 광주전남특별시 설치를 위한 특별법이 2월 내 국회를 통과할 수 있도록 상호 긴밀히 협력하고, 시·도의회와 함께 공감대 확산을 위한 설명회·토론회·간담회 등 공청회를 시·군·구별로 개최할 방침이다.
또 행정‧교육행정 통합 이후에도 광주 5개 자치구와 전남 22개 시‧군이 스스로의 정체성을 지켜 나가도록 공동 협력한다.
특히 교육이 지역발전의 초석임을 인식하며 광주·전남 행정·교육행정 통합 과정에서 교육자치를 보장하기로 명시했다.
또 교직원들의 우려가 큰 인사 이동에 대해선 통합 특별시와 통합 특별시교육청 설치 이전에 임용된 공무원은 종전의 광주시와 전남도 관할 구역에서 근무하기로 했다.
4자 협의체는 행정‧교육행정 통합 이후 행정체계, 재정구조, 조직 개편, 권역별 균형발전 전략, 교육자치 등 광주전남특별시의 미래 전략을 공동으로 마련하는데도 적극 협력할 방침이다.
반면, 지역 교육계는 통합으로 인한 이익이 큰 행정통합과 달리 교육행정은 통합 이점이 크지 않다며 우려를 제기하고 있다. 또 교사와 학생, 학부모 등 교육현장 주체에 대한 의견수렴이 이뤄지지 않았다는 지적이 커 향후 교육계 설득이 교육행정 통합의 가장 큰 변수가 될 전망이다.
지역 교육단체 한 관계자는 “교육 주체와의 구체적인 논의 없이 통합이 이뤄질 경우 피해는 고스란히 학생들에게 돌아갈 것”이라며 “행정통합 이후 당분간은 통합 특별시장 1명과 2명의 교육감 체제를 유지해 혼란을 최소화 할 필요가 있다”고 말했다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
