“내 모습, AI로 합성 하지마” 할리우드 스타, 본인을 ‘상표 등록’
영화 ‘인터스텔라’로 잘 알려진 미국 할리우드 배우 매슈 매코너헤이가 자신의 모습과 음성을 상표권으로 등록했다. 외모와 목소리를 무단으로 복제하는 딥페이크 등 인공지능(AI) 콘텐츠에 제동을 걸기 위해 배우가 직접 초강수를 둔 것이다.
13일(현지시간) 미 일간 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 매코너헤이는 최근 몇 달 사이 미국 연방 특허청(PTO)에 총 8건의 상표권을 출원해 승인받았다.
여기에는 그가 현관에 서 있는 7초 분량의 영상, 크리스마스트리 앞에 앉아있는 3초 영상, 데뷔작에서 남긴 유행어 “알았어, 알았어, 알았어(Alright, alright, alright)”라는 육성 등이 포함됐다.
매코너헤이 측 변호인단은 이번 조치가 AI 기술을 이용해 배우의 허락 없이 유사한 이미지나 음성을 만드는 행위를 원천 봉쇄하기 위함이라고 설명했다. 초상권을 넘어 연방법의 보호를 받는 ‘상표권’을 확보함으로써 법적 대응력을 높이겠다는 것이다.
매코너헤이는 WSJ에 보낸 이메일 성명을 통해 “내 목소리나 닮은 모습이 사용된다면 그건 오직 내가 허락하고 승인했기 때문이라는 점을 알리고 싶었다”고 등록 배경을 밝혔다.
기존 주(州)법으로도 유명인의 이미지를 상업 광고에 도용하는 것은 불법이지만, 상표권 등록을 하면 연방법원에 직접 소송을 제기할 수 있어 AI 영상 제작물에 대한 제재가 훨씬 강력해질 것으로 기대하고 있다.
특히 명시적인 상품 광고가 아닌 애매한 AI 창작물에 대해서도 법적 책임을 물을 수 있는 근거를 마련했다는 평가가 나온다.
하지만 전문가들은 AI 창작물이 광고와 맞물려 수익화하는 유튜브나 틱톡 등 영상 플랫폼에서 법과 상표권 등록이 힘을 발휘할 수 있을지는 미지수라고 지적한다.
마크 매케나 UCLA 로스쿨 교수는 “바로 이런 점에서 사람들이 신기술을 가장 우려하는 것”이라며 “이런 것들이 광고로 간주될지 아닐지에 대해 명확한 규정이 없다”고 꼬집었다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
