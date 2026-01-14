살릴 수 있었던 외상 사망률, 광주(14.3%)가 경기·인천(6.4%)의 2배

전체 개선 속 지역격차 여전

“중증외상 진료체계 내실화”

자료:보건복지부

외상으로 인한 사망자 중 적절한 시간 내 적정치료가 가능한 병원으로 이송돼 치료받았다면 생존할 수 있었을 것으로 추정되는 사망자의 비율이다. 지역별로 생존률이 그만큼 차이가 난다는 의미로