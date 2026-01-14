살릴 수 있었던 외상 사망률, 광주(14.3%)가 경기·인천(6.4%)의 2배
전체 개선 속 지역격차 여전
“중증외상 진료체계 내실화”
우리나라의 ‘예방 가능한 외상 사망률’이 지역에 따라 2배 이상까지 차이가 나는 것으로 조사됐다. 예방 가능한 외상 사망률이란 외상으로 인한 사망자 중 적절한 시간 내 적정치료가 가능한 병원으로 이송돼 치료받았다면 생존할 수 있었을 것으로 추정되는 사망자의 비율이다. 지역별로 생존률이 그만큼 차이가 난다는 의미로 지역별 의료접근성 격차를 줄여야 한다는 목소리가 나온다.
보건복지부는 외상으로 사망한 환자 사례를 조사한 결과, 2023년 예방 가능한 외상 사망률이 9.1%를 기록해 2021년 13.9% 대비 4.8%포인트 개선됐다고 14일 밝혔다. 2015년 조사를 시작한 이래 첫 한 자릿수를 기록한 만큼 전반적으로 크게 개선됐다는 평가다.
그러나 지역별로 살펴보면 그 격차가 크다. 전국을 5개 권역으로 나눠 분석한 결과 2023년 기준 가장 낮은 수치를 기록한 경기·인천이 6.4%인 데 반해 가장 높은 곳인 광주·전라·제주 권역은 14.3%로 2배 이상 높다. 서울 7.8%, 대전·충청·강원·세종 7.9%로 한 자릿수이지만 부산·대구·울산·경상은 11.4%로 전체 평균을 웃돌았다.
게다가 사망률이 높은 지역들에서 자료 제출율이 낮았던 것으로 나타나 실제 사망률은 더 높을 수 있다. 권역별 자료 제출율은 광주 57.1%, 부산 60.9%, 서울 73.8%, 대구 75.0%, 전남 75.0% 등이었다. 책임연구원인 정경원 아주대병원 권역외상센터장은 “과거 연구에서도 예방 가능한 사망사례가 많이 발생하는 기관이 자료 제출에 소극적인 경우가 많아 이번 조사에서 자료 제출률이 낮은 지역의 조사 결과가 과소추계됐을 가능성이 있다”고 설명했다.
복지부는 추후 더욱 정확한 결과 산출을 위해 의료기관의 자료 제출률을 높일 수 있는 방안을 마련한다는 방침이다. 이중규 복지부 공공보건정책관은 “향후 거점권역외상센터 지정, 권역외상센터와 닥터헬기 간 연계 강화 등을 통해 중증외상 진료체계를 내실화하고, 예방 가능한 외상 사망 사례를 지속적으로 줄여나가겠다”고 밝혔다.
