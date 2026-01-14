드림에이지 ‘아키텍트’, 인터서버 시즌 앞두고 대규모 서버 이전 실시
드림에이지는 자사가 서비스하고 아쿠아트리가 개발한 MMORPG ‘아키텍트: 랜드 오브 엑자일’의 캐릭터 및 클랜 서버 이전을 14일부터 시작한다고 밝혔다.
이번 서버 이전은 일반 서버군과 스트리머 서버군으로 나눠서 한다. 클랜은 15일, 개인은 16일까지 순차적으로 진행된다.
이번 조치는 오는 21일 예정된 ‘인터서버 정규 시즌’ 오픈을 앞두고 서버 간 격차를 완화하기 위해 마련됐다. 드림에이지 측은 서버 간 인구와 경쟁 편차를 줄여 게임 전반의 생태계 균형을 회복하고, 성장이 정체된 유저들에게 새로운 선택지를 제공함으로써 플레이 경험을 대폭 개선한다는 방침이다.
유저 편의성 확대를 위한 업데이트도 병행됐다. 아이템 제작 시 소모 재료를 직관적으로 확인할 수 있도록 제작 기능을 개편했다. 또한 수동으로 진행하던 ‘각성’ 시스템에 자동 개방 기능을 도입해 편의를 높였다. 아울러 캐릭터 성장의 지표가 되는 지침서의 최종 단계를 기존 25단계에서 50단계로 상향해 육성의 재미를 더했다.
출시 100일을 기념한 다채로운 이벤트도 펼쳐진다. 오는 28일까지 접속 시 성장에 필요한 각종 설계도와 카드팩을 지급하는 전야제 출석 이벤트가 진행된다.
또한 인터서버 시즌 개막에 맞춰 주차별 미션 수행 시 강화석과 소환 상자 등 풍성한 보상을 제공하는 참여형 이벤트와 클랜 결집 등 커뮤니티 활성화를 위한 즐길 거리도 함께 선보인다.
