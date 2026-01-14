[속보] ‘공천헌금 의혹’ 김병기 부부 출국금지…전·현직 동작구 의원도
김병기 더불어민주당 의원의 ‘공천헌금’ 의혹을 수사 중인 경찰이 김 의원 부부와 전·현직 동작구 의원 등 5명에 대해 14일 출국금지 조치했다.
서울경찰청 공공범죄수사대는 이날 김 의원과 배우자 이모씨, 이지희 동작구 의원, 전직 동작구 의원 전모씨와 김모씨 등 5명에 대해 출국금지 조치했다고 밝혔다.
김 의원은 2020년 총선을 앞두고 전 동작구 의원 2명으로부터 각각 1000만원과 2000만원을 건네받고 이후 돌려준 의혹을 받는다. 당시 이 구의원이 전달에 개입한 것으로 전해졌다.
앞서 민주당 소속이었던 이수진 전 의원은 2023년 말 이창우 전 동작구청장과 전 동작구 의원 등이 이같은 의혹이 담긴 탄원서를 제출했다고 밝혔다. 이후 김한메 사법정의바로세우기시민운동 대표가 김 의원과 전 동작구 의원 2명을 정치자금법 위반 등 혐의로 경찰에 고발했다. 김 의원 측은 ‘총선을 앞두고 제기된 사실무근 음해’라며 부인하는 입장인 것으로 전해졌다.
경찰은 해당 의혹과 관련해 이날 김 의원의 자택과 지역구 사무실, 국회 의원회관 사무실, 이 구의원의 자택과 동작구의회, 김 의원 차남의 자택 등 6곳을 압수수색해 자료를 확보했다. 경찰은 확보한 자료 분석을 마치는 대로 김 의원을 소환해 본격 조사에 나설 것으로 전망된다.
권민지 기자 10000g@kmib.co.kr
