제주대병원, 당일항암센터 등 설치… 상급병원 재도전
제주대학교병원이 차기 상급종합병원 지정 심사를 앞두고 본격적인 준비에 나섰다.
제주대병원은 14일 메종글래드 제주에서 기자간담회를 열고 올해 사업 추진 계획을 공유했다.
병원은 1월 중 당일항암센터를 개소해 입원 없이 항암 치료가 가능한 ‘낮 병동’을 운영한다. 암 진단에서 수술까지 걸리는 시간을 단축하는 ‘암 패스트트랙’ 시스템도 유방암에 이어 다른 암까지 확대한다.
뇌혈관 하이브리드 수술실이 신설된다. 시술과 수술을 동시에 진행할 수 있어 뇌혈관질환 환자 치료 역량이 강화될 전망이다.
권역모자의료센터 기능도 확대한다. 상반기 중 산모태아중환자실을 설치해 고위험산모 안전성을 확보하고, 중반기 전문의 복귀 이후에는 신생아중환자실 운영을 강화할 계획이다.
이식센터를 새로 열어 신장이식에 이어 간이식 수술도 상시 시행한다.
지난해 장례식장을 폐쇄해 확보한 본관 공간에 하이브리드 진료동을 신축하고, 임상시뮬레이션센터를 증축해 병상 확충과 연구·교육 기능도 강화하기로 했다.
상급종합병원은 진료과목과 전문의 인력, 시설·장비가 일반 종합병원보다 많고 교육·연구 기능을 갖춘 3차 의료기관이다.
보건복지부가 3년마다 평가를 통해 지정하며, 현재는 전국 11개 권역에 47곳이 운영되고 있다.
그동안 제주도는 서울권역에 묶여 수도권 대형병원과 경쟁하는 불리한 조건에 있었다. 그 외 여러 기준도 충족하지 못해 상급종합병원으로 지정되기 못했다.
그러나 지역완결형 의료체계에 대한 사회적 관심이 커지고, 2024년 제주를 방문한 윤석열 전 대통령이 상급종합병원 지정을 약속하면서 보건복지부가 권역 분리를 포함한 개선방안 연구용역을 진행했다.
그 결과 제주도를 서울권역에서 분리하는 방안이 타당하다는 의견이 제시됐다.
제주대병원은 지난해 전문진료질병군 환자 비율이 42%를 넘어서며 환자구성 기준을 충족했다. 시설과 장비도 꾸준히 보완해 이번 심사 결과에 기대를 걸고 있다.
제주 독립 권역 신설 여부는 상반기 중 확정될 전망이다. 제6기(2027~2029년) 상급종합병원 지정 결과는 올해 말 발표된다.
최국명 제주대병원장은 “상급병원 지정은 도민의 원정 진료비를 줄이고, 지역 의료 발전의 시작점이 될 것”이라며 “2027년 지정을 목표로 최선을 다하겠다”고 말했다.
제주대병원은 2001년 제주시 삼도동에 개원해 2009년 아라동으로 이전했다. 2024년 기준 650개 병상과 24개 진료과, 174명의 전문의를 갖췄다.
연간 외래환자 60만명, 입원 환자 20만명을 진료하며, 매년 평균 1만건의 수술을 시행하고 있다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
