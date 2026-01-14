美 FDA “위고비, 자살충동 연관 없어” 경고문구 삭제 지시

10만8000여명 대상 임상 시험

서울 종로구의 한 약국에서 약사가 위고비를 꺼내고 있다. 연합뉴스

해당 약을 처방하는 의사들에게 적절한 안전 정보를 제공하기 위해 FDA와 지속해서 협력할 것”이라고 했다.

체중 감량 이외에 심혈관, 지방간, 수면 무호흡증 등에 대해서도 시험·사용되며 관련 시장이 급성장 중인 GLP-1RA 계열 의약품군의 안전성 우려를 완화할 수 있을 것”이라고 전망했다.