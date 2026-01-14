트럼프 관세 패소에 줄 선 기업 1000여개… ‘플랜B’는?

한국시간 15일 새벽 판결 여부 주목

트럼프 패소 시 환급금 221조원 추산

무역확장법 232조 등으로 재시도 가능성

도널드 트럼프 미국 대통령이 13일(현지시간) 미시간주 디트로이트 방문을 마치고 메릴랜드주 앤드루스 합동기지에 도착해 취재진의 질의에 답하고 있다. 로이터연합뉴스

미국 도널드 트럼프 행정부를 상대로 관세 반환 소송에 나선 기업은 1000개 이상으로 추정된다. 미국 연방대법원이 트럼프 행정부의 관세 부과를 위법으로 판단하면 환급금만 1500억 달러(약 221조7000억원)에 달할 것이라는 전망이 나온다.



연방대법원은 14일 오전 10시(현지시간·한국시간 15일 0시) 법정에서 공개 심리를 진행한다. 대법원은 “심리한 사건을 판결할 수 있다”고 공지했지만 어떤 사건을 다루는지는 공개하지 않았다. 법정은 오후 3시(한국시간 15일 오전 5시)에 닫힐 예정이다.



로이터통신을 포함한 외신들은 트럼프 행정부 관세정책의 위법성을 가리는 판결이 나올 가능성에 주목하고 있다. 앞서 지난 9일에도 선고 가능성이 거론됐지만, 당시 대법원은 다른 형사 사건 1건만을 판결했다.



“최종 패소시 1500억 달러 돌려줘야”



대법원은 트럼프 대통령이 지난해 국제비상경제권한법(IEEPA)을 근거로 한국을 포함한 대미 교역국에 대해 관세를 부과한 것과 관련해 위법 여부를 심리하고 있다. 미국 내 12개 주와 중소기업들이 트럼프 행정부를 상대로 제기한 소송에서 1·2심은 IEEPA를 통한 관세 부과는 위법하다고 판단했다.



6대 3으로 우위인 보수 대법관들 사이에서도 관세 부과 절차의 위법 가능성을 암시하는 발언이 나왔다. 트럼프 대통령이 집권 1기 때 임명한 닐 고서치 대법관은 관세 소송과 관련한 구두변론을 개시한 지난해 11월 5일 헌법상 과세 권한이 의회에 있다는 점을 지적하며 “(관세 부과는) 반드시 우리가 직접 선출한 대표들을 통해 이뤄져야 하는 일”이라고 말했다.



로이터통신은 지난 8일 “기업 임원과 세관 중개인, 통상 전문 변호사들이 대법원을 주시하며 판결 이후의 영향에 대비하고 있다”며 공개된 자료를 근거로 트럼프 행정부의 패소 시 환급액을 1500억 달러로 추산했다.



도널드 트럼프 미국 대통령이 지난해 4월 2일(현지시간) 백악관 로즈가든에서 한국(당시 25%) 등 교역국에 차등 부과한 관세율을 공개하고 있다. AP연합뉴스

“내 돈 돌려줘” 반환 소송 최소 914건



트럼프 행정부는 패소할 경우 1000건에 달하는 관세 반환 소송에 직면하게 된다. 블룸버그통신은 “지난 6일까지 미국에서 제기된 관세 반환 소송은 총 914건”이라며 “일부 소송에선 하나의 품목을 놓고 복수의 법인들이 참여했다. 관세 반환 소송을 제기한 기업은 1000개 이상”이라고 전했다.



블룸버그에 따르면 관세 반환 소송을 제기한 기업은 창고형 마트 체인 코스트코홀세일, 레이밴 안경 제조사 에실로룩소티카, 타이어 제조사 굿이어타이어앤드러버, 카메라 제조사 고프로, 의류 브랜드인 토미존과 리복, 푸마 등이다.



이들 기업 대부분은 지난해 11월 이후 소송을 제기했다. 올해로 넘어와서도 파인애플 통조림으로 유명한 과일 유통사 돌프레시푸르트 등이 소송 대열에 합류했다. 일본의 가와사키중공업과 요코하마고무, 중국 룽지그린에너지테크놀로지 등 외국 기업도 관세 반환 소송을 제기한 상태다.



케빈 해싯(왼쪽) 백악관 국가경제위원장이 지난해 3월 7일(현지시간) 백악관 집무실에서 발언하는 도널드 트럼프 대통령을 바라보고 있다. 로이터연합뉴스

‘플랜 B’ 준비하는 트럼프의 참모들



다만 트럼프 행정부는 패소해도 무역확장법 232조나 무역법 301조 등 IEEPA 이외의 법을 통해 관세 부과의 새로운 근거를 제시하는 ‘플랜 B’를 가동할 것으로 보인다.



무역확장법 232조는 트럼프 행정부가 ‘상호 관세’와는 별도로 이미 철강과 알루미늄, 반도체 등 품목별 관세를 부과하면서 앞세운 근거다. 이들 품목이 미국의 국가안보를 위협한다는 것이 트럼프 행정부의 주장이다. 무역법 301조는 상대국의 ‘불공정 무역’에 대응해 보복 관세를 부과하는 근거로 사용될 수 있다.



미국 연방준비제도(연준)의 차기 의장으로도 거론되는 케빈 해싯 백악관 국가경제위원장은 대법원의 관세 판결 가능성이 거론됐던 지난 9일 CNBC방송 인터뷰에서 “전날 밤 핵심 인사들이 모두 참여한 전화 회의가 있었다”며 “대법원이 IEEPA에 근거한 관세를 (트럼프 행정부에) 불리하게 판결할 경우에 대비해 다음 단계를 논의했다”고 말했다.



김철오 기자 kcopd@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 국제부 김철오 기자 kcopd@kmib.co.kr 2499 응원 하기 Boom de yada 미국 도널드 트럼프 행정부를 상대로 관세 반환 소송에 나선 기업은 1000개 이상으로 추정된다. 미국 연방대법원이 트럼프 행정부의 관세 부과를 위법으로 판단하면 환급금만 1500억 달러(약 221조7000억원)에 달할 것이라는 전망이 나온다.연방대법원은 14일 오전 10시(현지시간·한국시간 15일 0시) 법정에서 공개 심리를 진행한다. 대법원은 “심리한 사건을 판결할 수 있다”고 공지했지만 어떤 사건을 다루는지는 공개하지 않았다. 법정은 오후 3시(한국시간 15일 오전 5시)에 닫힐 예정이다.로이터통신을 포함한 외신들은 트럼프 행정부 관세정책의 위법성을 가리는 판결이 나올 가능성에 주목하고 있다. 앞서 지난 9일에도 선고 가능성이 거론됐지만, 당시 대법원은 다른 형사 사건 1건만을 판결했다.대법원은 트럼프 대통령이 지난해 국제비상경제권한법(IEEPA)을 근거로 한국을 포함한 대미 교역국에 대해 관세를 부과한 것과 관련해 위법 여부를 심리하고 있다. 미국 내 12개 주와 중소기업들이 트럼프 행정부를 상대로 제기한 소송에서 1·2심은 IEEPA를 통한 관세 부과는 위법하다고 판단했다.6대 3으로 우위인 보수 대법관들 사이에서도 관세 부과 절차의 위법 가능성을 암시하는 발언이 나왔다. 트럼프 대통령이 집권 1기 때 임명한 닐 고서치 대법관은 관세 소송과 관련한 구두변론을 개시한 지난해 11월 5일 헌법상 과세 권한이 의회에 있다는 점을 지적하며 “(관세 부과는) 반드시 우리가 직접 선출한 대표들을 통해 이뤄져야 하는 일”이라고 말했다.로이터통신은 지난 8일 “기업 임원과 세관 중개인, 통상 전문 변호사들이 대법원을 주시하며 판결 이후의 영향에 대비하고 있다”며 공개된 자료를 근거로 트럼프 행정부의 패소 시 환급액을 1500억 달러로 추산했다.트럼프 행정부는 패소할 경우 1000건에 달하는 관세 반환 소송에 직면하게 된다. 블룸버그통신은 “지난 6일까지 미국에서 제기된 관세 반환 소송은 총 914건”이라며 “일부 소송에선 하나의 품목을 놓고 복수의 법인들이 참여했다. 관세 반환 소송을 제기한 기업은 1000개 이상”이라고 전했다.블룸버그에 따르면 관세 반환 소송을 제기한 기업은 창고형 마트 체인 코스트코홀세일, 레이밴 안경 제조사 에실로룩소티카, 타이어 제조사 굿이어타이어앤드러버, 카메라 제조사 고프로, 의류 브랜드인 토미존과 리복, 푸마 등이다.이들 기업 대부분은 지난해 11월 이후 소송을 제기했다. 올해로 넘어와서도 파인애플 통조림으로 유명한 과일 유통사 돌프레시푸르트 등이 소송 대열에 합류했다. 일본의 가와사키중공업과 요코하마고무, 중국 룽지그린에너지테크놀로지 등 외국 기업도 관세 반환 소송을 제기한 상태다.다만 트럼프 행정부는 패소해도 무역확장법 232조나 무역법 301조 등 IEEPA 이외의 법을 통해 관세 부과의 새로운 근거를 제시하는 ‘플랜 B’를 가동할 것으로 보인다.무역확장법 232조는 트럼프 행정부가 ‘상호 관세’와는 별도로 이미 철강과 알루미늄, 반도체 등 품목별 관세를 부과하면서 앞세운 근거다. 이들 품목이 미국의 국가안보를 위협한다는 것이 트럼프 행정부의 주장이다. 무역법 301조는 상대국의 ‘불공정 무역’에 대응해 보복 관세를 부과하는 근거로 사용될 수 있다.미국 연방준비제도(연준)의 차기 의장으로도 거론되는 케빈 해싯 백악관 국가경제위원장은 대법원의 관세 판결 가능성이 거론됐던 지난 9일 CNBC방송 인터뷰에서 “전날 밤 핵심 인사들이 모두 참여한 전화 회의가 있었다”며 “대법원이 IEEPA에 근거한 관세를 (트럼프 행정부에) 불리하게 판결할 경우에 대비해 다음 단계를 논의했다”고 말했다.김철오 기자 kcopd@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지