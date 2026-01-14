시사 전체기사

대전 ‘금고 수소버스충전소’ 준공…수소버스 전용 설비 갖춰

입력:2026-01-14 16:20
수정:2026-01-14 16:21
공유하기
글자 크기 조정
대전시 관계자들이 14일 금고동 수소버스충전소에서 준공식을 갖고 테이프 커팅식을 진행하고 있다. 대전시 제공

대전 유성구 금고동 수소버스충전소가 14일 준공됐다.

금고 수소버스충전소는 다음달 1일 문을 열고 매일 오전 8시~오후 7시 운영한다. 수소버스와 승용차 모두 충전이 가능하다.

수소버스 전용 고용량 충전설비를 갖췄을 뿐 아니라 안전성 강화 설계, 실시간 모니터링시스템 등이 적용됐다.

특히 봉산동 시내버스 차고지 및 금고동 간선급행버스체계(BRT) 버스 차고지와도 가까워 대전 북부권역의 대표 수소차 충전 인프라가 될 전망이다.

박제화 대전시 경제국장은 “금고 수소버스충전소는 해외에 적용할 수소충전 기술로 개발됐다”며 “수소버스 보급 확대와 함께 온실가스 감축에 크게 기여할 것”이라고 말했다.

대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
야유 나오자 ‘가운뎃손가락’ 올린 트럼프…욕설 입모양도 포착
김경 ‘자수서’에 “보좌진에 1억 줄 때 강선우 함께 있었다” 주장
또 ‘1480원’ 위협…환율, 엔화 약세 속 열흘째 상승
日 “독도는 일본땅…고문서 자료 71점 확보”
트럼프 “정부 기관 장악하라”…이란 정권교체로 기울었나
한동훈, ‘당게 사건’ 윤리위 제명에 “민주주의 지킬 것”
尹 “근현대사 가장 짧은 계엄… 망국적 위기에 국민 깨우려는 것”
누를 수록 뛰는 환율, 통화량 급증이 원인… 이재명정부 ‘딜레마’
국민일보 신문구독