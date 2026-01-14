대전 ‘금고 수소버스충전소’ 준공…수소버스 전용 설비 갖춰
대전 유성구 금고동 수소버스충전소가 14일 준공됐다.
금고 수소버스충전소는 다음달 1일 문을 열고 매일 오전 8시~오후 7시 운영한다. 수소버스와 승용차 모두 충전이 가능하다.
수소버스 전용 고용량 충전설비를 갖췄을 뿐 아니라 안전성 강화 설계, 실시간 모니터링시스템 등이 적용됐다.
특히 봉산동 시내버스 차고지 및 금고동 간선급행버스체계(BRT) 버스 차고지와도 가까워 대전 북부권역의 대표 수소차 충전 인프라가 될 전망이다.
박제화 대전시 경제국장은 “금고 수소버스충전소는 해외에 적용할 수소충전 기술로 개발됐다”며 “수소버스 보급 확대와 함께 온실가스 감축에 크게 기여할 것”이라고 말했다.
대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
