대전 ‘금고 수소버스충전소’ 준공…수소버스 전용 설비 갖춰

대전시 관계자들이 14일 금고동 수소버스충전소에서 준공식을 갖고 테이프 커팅식을 진행하고 있다. 대전시 제공

수소버스 전용 고용량 충전설비를 갖췄을 뿐 아니라 안전성 강화 설계, 실시간 모니터링시스템 등이 적용됐다.

특히 봉산동 시내버스 차고지 및 금고동 간선급행버스체계(BRT) 버스 차고지와도 가까워 대전 북부권역의 대표 수소차 충전 인프라가 될 전망이다.

박제화 대전시 경제국장은 “금고 수소버스충전소는 해외에 적용할 수소충전 기술로 개발됐다”며 “수소버스 보급 확대와 함께 온실가스 감축에 크게 기여할 것”이라고 말했다.