경남에서 미취학해 수사 의뢰된 어린이 베트남에서 찾았다

경남경찰청, 주호치민대한민국영사관과 협업해 수사 10개월 만에 안전 확인

호치민 파견 영사가 미취학아동의 소재를 확인한 뒤 사진을 찍고 있다. 경남경찰청 제공

지난해 초 새 학기에 취학하지 않고 장기간 소재지를 알 수 없었던 어린이의 소재와 안전 여부가 경찰과 영사관의 협업 끝에 확인됐다.



경남경찰청은 주호치민대한민국총영사관과 협업해 도내 미취학아동 A군을 베트남 현지에서 찾아 무사함을 확인했다고 14일 밝혔다.



A군은 지난해 3월 경남 지역 한 초등학교에 입학하지 않아 학교 측이 경찰에 수사를 의뢰한 상태였다. 경찰은 장기간 A군의 소재와 안전이 확인되지 않던 중 다문화가정 아동인 A군이 어머니 모국인 베트남에 있는 것으로 파악했다.



경찰은 주호치민대한민국총영사관에 A군 소재에 대한 단서를 제공했다. 담당 영사는 호찌민에서 차량으로 약 8시간 떨어진 A군 주거지에 직접 찾아갔다. 현지 파출소와 출입국관리소까지 공조해 확인한 결과 A군은 어머니와 안전하게 살고 있었다.



경찰은 A군 어머니가 일신상 이유로 모국에 급히 귀국하면서 A군 소재 확인이 늦어진 것으로 파악했다.



이로써 경남경찰청은 A군 사례를 포함해 지난해 수사 의뢰된 예비소집 불참 아동·미취학 아동·장기결석 아동 등 총 20명의 소재와 안전을 모두 확인했다고 밝혔다.



김종철 경남경찰청장은 “해외 공관과 협력해 해외에 체류 중인 아동의 안전 여부를 끝까지 확인했다는 의미가 크다”며 “앞으로도 중국·베트남 등 국제 공조를 확대해 국민의 안전을 확보하겠다”고 말했다.



경찰의 미취학 아동 점검은 지난 2016년 ‘평택 원영이 사건’을 계기로 미취학·장기결석아동을 대상으로 시작돼 이후 예비소집 불참아동까지 대상이 확대됐다.



창원=이임태 기자 sinam@kmib.co.kr



