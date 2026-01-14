시사 전체기사

컴투스, 자사주 소각 이어 대표이사 주식 매수

입력:2026-01-14 16:11
공유하기
글자 크기 조정

​컴투스는 남재관 대표이사가 자사 주식 1만 100주를 약 3억 원 규모로 장내 매수했다고 14일 공시했다.

남 대표는 지난해 3월에도 약 1억원 규모인 2400주를 취득한 바 있다. 이번 추가 매수를 통해 총 1만 2,500주를 보유하게 됐다. 남 대표의 지분율은 0.1%로 증가했다.

남 대표와 임원진 6명이 동참해 이번에 총 3110주를 취득했다.

​이러한 경영진의 행보는 남 대표가 신년사를 통해 밝힌 올해의 사업 방향성과 궤를 같이한다. 남 대표는 올해를 그간 축적해온 경험과 준비가 본격적인 실행으로 이어지는 해가 될 것이라고 밝혔다. 경영진이 직접 사재를 출연해 주식을 매입한 것은 이러한 사업 성공에 대한 자신감을 대내외에 공표한 것으로 풀이된다.

​컴투스는 지난 5일 대규모 자사주 소각 결정을 발표했다. 당시 발행주식 총수의 5.1%에 해당하는 자사주를 소각하겠다고 했다.

이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
야유 나오자 ‘가운뎃손가락’ 올린 트럼프…욕설 입모양도 포착
김경 ‘자수서’에 “보좌진에 1억 줄 때 강선우 함께 있었다” 주장
또 ‘1480원’ 위협…환율, 엔화 약세 속 열흘째 상승
日 “독도는 일본땅…고문서 자료 71점 확보”
트럼프 “정부 기관 장악하라”…이란 정권교체로 기울었나
尹 “근현대사 가장 짧은 계엄… 망국적 위기에 국민 깨우려는 것”
한동훈, ‘당게 사건’ 윤리위 제명에 “민주주의 지킬 것”
트럼프, 파월 겨냥 “그 얼간이 곧 사라질 것…무능하거나 부패” 맞불
국민일보 신문구독