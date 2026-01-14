컴투스, 자사주 소각 이어 대표이사 주식 매수
컴투스는 남재관 대표이사가 자사 주식 1만 100주를 약 3억 원 규모로 장내 매수했다고 14일 공시했다.
남 대표는 지난해 3월에도 약 1억원 규모인 2400주를 취득한 바 있다. 이번 추가 매수를 통해 총 1만 2,500주를 보유하게 됐다. 남 대표의 지분율은 0.1%로 증가했다.
남 대표와 임원진 6명이 동참해 이번에 총 3110주를 취득했다.
이러한 경영진의 행보는 남 대표가 신년사를 통해 밝힌 올해의 사업 방향성과 궤를 같이한다. 남 대표는 올해를 그간 축적해온 경험과 준비가 본격적인 실행으로 이어지는 해가 될 것이라고 밝혔다. 경영진이 직접 사재를 출연해 주식을 매입한 것은 이러한 사업 성공에 대한 자신감을 대내외에 공표한 것으로 풀이된다.
컴투스는 지난 5일 대규모 자사주 소각 결정을 발표했다. 당시 발행주식 총수의 5.1%에 해당하는 자사주를 소각하겠다고 했다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
