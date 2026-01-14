이란 “미국, 군사 개입 구실 만들고 있어…실패할 것”
도널드 트럼프 미국 대통령이 이란 정부의 반정부 시위대 사형 집행 가능성에 대해 “매우 강력한 조치”를 언급하며 경고 수위를 높였다. 이에 이란은 미국이 군사 개입의 구실을 만들고 있다고 맞섰다.
13일(현지시간) 주유엔 이란대표부는 엑스(X·옛트위터)에 올린 글에서 “미국의 대이란 정책과 그에 따른 환상은 정권 교체에 뿌리를 두고 있다”며 “제재와 위협, 조작된 불안과 혼란은 군사 개입 명분을 만들어내기 위한 상투적 수법으로 활용돼 왔다”고 지적했다.
이어 “이란 국민들은 자국을 지킬 것이며, 그리고 이번에도 틀림없이 (미국의 전략은) 실패할 것”이라고 강조했다.
이란대표부는 해당 글과 함께 이날 안토니우 구테흐스 유엔 사무총장과 유엔 안전보장이사회 의장 앞으로 보낸 성명도 공개했다.
성명에서는 최근 트럼프 대통령이 “이란 애국자들이여, 시위를 이어가라”고 SNS에 적은 것을 “무책임한 발언”이라 비난하며, 이는 유엔 헌장과 국제법을 명백히 위반하는 행위라고 규탄했다.
또 국제사회가 “미국의 폭력 선동, 무력 사용 위협, 이란 내정 간섭을 규탄해야 한다”고 촉구하면서, 미국이 이란에 대해 어떠한 군사 공격도 감행하지 못하도록 안보리 차원에서 경고해야 한다고 주장했다.
양측의 긴장은 트럼프 대통령의 언론 인터뷰 발언으로 더욱 고조됐다. 트럼프 대통령은 전날 CBS와의 인터뷰에서 이란 당국이 시위대를 처형할 경우 대응 방안을 묻는 말에 “만약 그런 일이 일어난다면 우리는 매우 강력한 조치(very strong action)를 취할 것”이라고 경고했다.
트럼프 대통령은 구체적인 행동 방침은 밝히지 않았으나, “최종 목표(end game)는 승리”라고 덧붙여 이란 정권 수뇌부를 겨냥한 타격 가능성까지 시사했다는 분석이 나온다.
트럼프 대통령이 ‘사형 집행 시 조치’라는 구체적인 경고를 보낸 만큼, 이란 당국이 실제로 시위대에 대한 사형을 강행할 경우 미국의 개입 강도가 한층 높아질 것으로 전망하고 있다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사