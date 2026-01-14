검찰 직원, 허위 과·오납 신청으로 세입금 37억원 횡령 후 잠적

세입금은 주로 법 집행 과정에서 발생하는 벌금·과료·몰수금 등이 주를 이루는데, 통상 국가의 일반회계 수입으로 편성된다. 한 간부급 검사는 “세입금은 결국 국가로 가야 할 돈이라는 점에서 심각한 사안”이라며 “진상조사가 불가피해 보인다”고 말했다.

검찰 직원이 국고로 귀속되는 세입금 약 37억원을 횡령한 후 잠적한 것으로 파악됐다. 검찰 세입금 관리가 허술하게 이뤄진 것 아니냐는 지적이 제기된다.14일 국민일보 취재를 종합하면 대전지검 서산지청 소속 김모 행정관은 허위로 과·오납 세입금 반환을 신청하는 방식으로 2년간 37억원 가량을 자신과 지인 명의 계좌로 빼돌린 것으로 전해졌다. 통상 검찰은 벌금 등 세입금이 납부되면 이를 한국은행에 귀속시킨다. 이때 과·오납된 부분에 대한 반환신청이 들어오면 한국은행으로부터 해당 금액을 돌려받아 납부자에게 돌려준다.김 행정관은 이 시스템을 악용해 허위로 과·오납을 신청한 뒤 반환받은 세입금을 빼돌려 온 것으로 알려졌다. 특히 1000만원 이상 과·오납을 신청할 땐 상부에 보고되기 때문에 그보다 적은 500만~900만원 사이 금액을 주로 신청했다고 한다.사건이 발생한 서산지청은 지난 5일 업무보고에서 이같은 사실을 인지한 것으로 전해졌다. 당시 업무보고에서 “세입·세출 금액이 맞지 않는다. 이상하다”는 말이 나왔다고 한다.검찰은 뒤늦게 사태파악에 나섰지만 김 행정관은 행방이 묘연한 상황이다. 김 행정관은 이날 무단결근한 것으로 확인됐다. 검찰은 김 행정관이 해외로 도피했을 가능성도 열어두고 소재 파악을 진행 중이다. 김 행정관이 업무보고 직후 베트남으로 출국했다는 말도 나온다. 서산지청 관계자는 “해당 사안에 대해서는 확인해 줄 수 없다”고 말했다. 대검찰청 관계자는 “사태를 파악 중”이라고 했다.이번 사건을 두고 검찰의 세입금 관리에 허점이 있었던 것 아니냐는 비판이 제기된다.박재현 구자창 기자 jhyun@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지