10대 스와팅범 잡혔다… 강남역 등 폭파 협박글 올린 혐의
인증절차 없이 글을 쓸 수 있는 인터넷 사이트 게시판을 골라 폭파 협박을 해온 10대 스와팅범이 경찰에 붙잡혔다.
경기 분당경찰서는 공중협박 혐의로 A군을 체포해 조사 중이라고 14일 밝혔다.
A군은 지난 5일부터 11일까지 분당 KT 사옥, 강남역, 부산역, 천안아산역, SBS, MBC 등 6곳을 대상으로 각각 한 차례씩 폭파 협박을 한 혐의를 받고 있다.
‘스와팅’(허위 신고)이란 특정 대상을 괴롭힐 목적으로 공권력을 출동시키도록 하는 범죄를 일컫는다.
A군은 가상사설망(VPN) 우회를 통해 해외 IP를 이용, 소방당국의 신고 게시판이나 지상파 방송국의 익명 게시판 등에 협박 글을 써왔다.
A군은 지난 5일 KT 휴대전화 개통 상담 게시판에 “분당 KT 사옥에 폭탄을 설치해놨으며, 오후 9시에 폭파할 예정”이라며 “100억원을 입금하지 않으면 칼부림하겠다”고 글을 남겼다.
당시 현장에 출동한 경찰은 당시 전국적으로 이어지고 있던 대기업 상대 폭파 협박의 연장선으로 보고 위험성이 낮다고 판단해 안전 조치만 한 뒤 상황을 종결했다.
A군은 강남역(9일), 부산역(10일), 천안아산역(11일), SBS(11일), MBC(11일) 등을 상대로 폭파 협박을 지속적으로 벌였다.
경찰 조사 결과 A군은 이밖에도 롯데월드, 동대구역, 수원역, 운정중앙역, 모 중학교 등을 대상으로 추가로 5건의 스와팅을 더 한 것으로 확인됐다.
경찰은 각 사건 발생 당시에는 이들 사건 간에 연관성이 크게 나타나지 않았으나, 경찰에 붙잡힌 A군이 혐의를 자백하면서 모두 A군의 소행인 사실이 드러났다고 설명했다.
A군은 메신저 앱 ‘디스코드’(Discord)에서 활동해오다 다른 디스코드 이용자인 김○○과 사이가 틀어지자 그를 곤란하게 할 목적으로 명의를 도용해 스와팅을 한 것으로 파악됐다.
현재 디스코드 내에서는 스와팅이 유행처럼 번지고 있는데 10대들이 재미있는 놀이를 하듯 디스코드 내에서 다툼한 상대의 명의로 협박 글을 쓰는 경우가 대부분인 것으로 전해졌다.
경찰은 A군을 상대로 보강 조사를 통해 추가 혐의를 밝혀내는 한편 구속영장을 신청할 예정이다.
성남=강희청 기자 kanghc@kmib.co.kr
