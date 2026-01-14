허윤정 여성변호사회 신임 회장 취임… “사회적 약자 법률지원 확대”
한국여성변호사회 제36차 정기총회
왕미양 회장 후임으로 허윤정 변호사 취임
한국여성변호사회 신임 회장으로 허윤정(사법연수원 30기) 변호사가 취임했다.
여변은 전날 서울 엘타워 그레이스홀에서 제36차 정기총회 및 신년회를 열고 허 신임 회장 취임식을 열었다고 14일 밝혔다. 수석부회장에는 이재숙(31기) 변호사, 감사에는 김경연(30기) 변호사와 김선영(33기) 변호사가 각각 선임됐다. 정기총회에서는 양미양(29기) 회장 이임식도 진행됐다.
허 신임 회장은 취임사에서 “여변이 그동안 힘써온 분야에서 활동하는 분들은 입법 제안과 제도 개선을 요청했다”며 “여변의 협력과 연대가 불합리한 사회와 제도를 바꿀 수 있다고 믿고 있었다”고 밝혔다.
이어 “아동과 청소년, 자립준비청년, 여성, 한부모, 노인 등 사회적 약자에 대한 적극적 법률지원을 확대하겠다”며 “공익활동의 지평을 넓혀 사회적 약자의 권익 증진에 기여하겠다”고 말했다. 또 “여성변호사가 직면하는 부당한 피해를 예방·구제하고 권익 보호에 앞장서는 든든한 동반자가 되겠다”고 덧붙였다.
이날 행사에는 김정욱 대한변호사협회 회장, 천대엽 법원행정처장, 구자현 검찰총장 직무대행, 박성민 법무부 법무실장, 유재성 경찰청장 등이 참석해 축사를 전했다. 조배숙·나경원·서영교·진선미·김미애·최보윤 의원 등 여야 국회의원들도 축하 인사를 보냈다.
허 변호사는 연세대 법학과를 졸업하고 2001년 변호사로 개업했다. 이후 김장리법률사무소, 법무법인 화우 등을 거쳐 2011년 법무법인 지엘(GL) 대표변호사로 근무하고 있다.
