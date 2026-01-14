시사 전체기사

롯데, ‘mom편한 꿈다락 100호점’ 기념식

입력:2026-01-14 15:49
황인식 공동모금회 사무총장, “지역아동센터 리모델링 중요”
김병윤 구세군 사령관, “노후 센터 개선 사회공헌 사업 힘쓴다”
임성복 롯데 커뮤니케이션실장, “100호점 개관 뜻깊은 성과”

<사진제공=롯데지주>

롯데는 14일 서울 송파구 롯데콘서트홀에서 'mom편한 꿈다락 100호점 개관 기념식'을 진행했다.
‘mom편한 꿈다락’은 롯데와 구세군이 함께 노후 지역아동센터를 리모델링하는 사회공헌 사업으로, 지난해 12월 100호점 개관을 달성했다. 기념식에 참석한 관계자들이 개관을 축하하며 기념촬영을 하고 있다.
(뒷줄 왼쪽부터 황인식 사회복지공동모금회 사무총장, 김병윤 구세군 사령관, 임성복 롯데지주 커뮤니케이션실장, 신현성 국무총리실 민정실장, 임태근 보건복지부 사무관)

서영희 사진부장 finalcut02@kmib.co.kr

서영희 기자
사진부
