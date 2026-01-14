쿠팡 ‘로비의 힘’인가…美 하원, 정보 유출 거론 없이 쿠팡 일방 엄호

서울 송파구 쿠팡 본사 앞 모습. 연합뉴스

무역소위 위원장인 공화당 소속 에이드리언 스미스 하원의원은 “

한국 규제 당국은 이미 미국 기술 선도기업들을 적극적으로 겨냥하고 있는 것으로 보인다. 차별적 규제 조치를 받는 쿠팡이 한 사례”라고 말했다.

그는 “

지난 11월 미국과 한국은 역사적인 한미 전략적 무역투자 협정을 재확인하는 공동 팩트시트를 발표했다. 특히 한국은 미국 기업이 차별받지 않고 불필요한 디지털 무역 장벽에 직면하지 않도록 보장키로 약속했다”며 “안타깝게도 내가 관찰한 바로는 한국이 여전히 미국 기업을 명시적으로 겨냥한 입법 노력을 계속하고 있다”고 주장했다. 미국

같은 당 소속 캐럴 밀러 하원의원은

쿠팡뿐 아니라 온라인플랫폼법과 개정 정통망법까지 언급하며 한국을 비판했다. 그는 “

(그들은) 최근 두 명의 미국인 경영인들을 대상으로 한 정치적 마녀사냥도 시작했다”고 주장했다.

여한구 산업통상자원부 통상교섭본부장이 워싱턴DC를 방문 중이란 점까지 거론하며 “핵심은 미국 기업들이 한국 경쟁 당국으로부터 지속해서 공격 표적이 돼 왔으며, 한국 시스템에는 이러한 조사과정에서 공정히 대우받을 수 있도록 보장하는 적법 절차와 절차적 안전장치가 부족하다는 점”이라고 주장했다.

그러면서 “때로는 조사가 연속적으로 진행되고, 형사 수사가 포함되기도 한다”며 “