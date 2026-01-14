충남도의회, 아동·청소년 성착취 방지·지원 조례안 예고
충남도의회는 방한일(국민의힘·예산1) 의원이 대표 발의한 ‘충청남도 아동·청소년 성착취 방지 및 피해자 지원 조례안’을 예고했다고 14일 밝혔다.
조례안은 착취 피해아동·청소년에 대한 상담·치료, 회복·자립 지원, 긴급구조와 보호 조치 등 성착취 관련 지원 체계 구축에 대한 내용을 담고 있다.
특히 성착취 피해아동이나 청소년이 지원기간 연장을 희망하는 경우 일반 피해자는 20세까지, 장애인이나 경계선 지능인은 24세까지 지원 받을 수 있도록 규정했다. 또 개인정보와 피해 사실에 대한 비밀 준수를 의무화했다.
방 의원은 “아동·청소년 성착취는 개인의 문제가 아닌 사회 전체가 함께 대응해야 할 중대한 인권 문제”라며 “피해를 예방하고 피해자 회복·자립을 지원하는 보호체계가 구축될 것”이라고 말했다.
조례안은 오는 20일부터 열리는 제363회 임시회에서 심의·의결될 예정이다.
예산=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사