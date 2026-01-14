인천관광공사, ISO 22301·ISO 45001 통합인증 획득

인천관광공사 전경. 공사 제공

ISO 22301은 재난·사고·감염병·시설 장애 등 위기 상황에서도 조직의 핵심 기능을 중단 없이 유지하고 신속히 복구할 수 있도록 하는 국제표준이다. ISO 45001은 산업재해 예방과 안전보건 관리체계의 지속적 개선을 목적으로 하는 국제 안전보건 경영시스템 표준이다.

공사는 상상플랫폼, 송도컨벤시아, 하버파크호텔 등 다중이용시설과 대규모 관광·마이스(MICE) 행사를 운영하는 관광 분야 공공기관으로서 재난관리책임기관의 역할을 충실히 수행하기 위해 전사적 재난 대응 및 안전보건 관리체계를 구축·운영해 왔다.

이번 통합인증을 통해 공사는 ▲핵심업무 식별 및 업무중단 영향 분석(BIA) ▲비상대응 및 복구 절차 수립 ▲정기 교육·훈련 및 점검 체계 운영 등을 통해 재난 대응 역량을 강화했다. 또 ▲위험성평가 기반 산업재해 예방 ▲현장 중심 안전점검 ▲근로자 참여형 안전보건 활동 ▲PDCA 기반 지속적 개선 체계를 국제표준에 따라 체계적으로 정비했다.

특히 두 개의 국제표준을 통합해 운영함으로써 재난 대응과 안전보건 관리 간 연계를 강화하고 중복 업무를 최소화하는 등 경영시스템의 효율성과 실효성을 함께 제고했다는 점에서 의미가 있다.

유지상 공사 사장은 “이번 ISO 22301·ISO 45001 통합인증은 공사의 재난 대응과 안전보건 관리체계가 국제 기준에 부합함을 객관적으로 인정받은 결과”라며 “앞으로도 시민과 관광객이 안심할 수 있는 관광환경 조성을 위해 예방 중심의 안전·연속성 경영을 지속적으로 강화해 나가겠다”고 말했다.

한편, 공사는 이번 인증을 계기로 국제행사 및 대규모 관광 이벤트 운영 과정에서 재난·안전 관리 수준을 지속적으로 고도화하고 정기적인 교육·훈련과 내부 점검을 통해 경영시스템의 실효성을 한층 강화해 나갈 방침이다.