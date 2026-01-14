광주 노인 95% 행정통합 ‘찬성’…노인복지시설 자체 조사
빛고을노인건강타운, 1008명 대상 조사
기대효과 ‘청년일자리 확충’ 46%로 1위
광주의 한 노인복지시설이 지역 노인들을 대상으로 실시한 광주·전남 행정통합 관련 실태조사에서 95% 상당이 행정통합에 찬성하는 것으로 나타났다.
광주광역시사회서비스원 소속 빛고을노인건강타운은 지난 12일과 13일 이틀간 시설을 이용하는 60세 이상 노인 1008명을 대상으로 ‘광주·전남 특별 행정통합 관련 회원 인식 실태조사’를 실시했다.
조사 결과 광주·전남 특별 행정통합에 대한 찬반 여부를 묻는 질문에 응답자의 95.0%(959명)가 ‘찬성한다’고 답해, 통합 추진에 대한 전반적인 공감대가 매우 높은 것으로 확인됐다. 반대 의견은 5.0%(49명)에 그쳤다.
또한 응답자의 96.0%(967명)는 광주·전남 특별 행정통합에 대해 ‘들어본 적이 있다’고 답해, 어르신들 역시 해당 정책에 대해 이미 인지하고 있는 것으로 나타났다.
광주·전남 행정통합 시 가장 기대되는 효과로는 ‘청년 일자리 확충을 통한 인구 유출 완화 및 정주 여건 개선’이 46.0%(464명)로 가장 많았다. 이어 ‘의료·복지 서비스 접근성 개선 및 지역 간 격차 완화’ 20.0%(207명), ‘광역 단위 전략 수립을 통한 지역 경쟁력 강화’ 15.0%(150명) 순으로 나타났다.
이번 조사는 QR코드를 활용한 온라인 설문 방식 및 직접 대면 인터뷰로 진행됐다.
설문조사에 참여한 엄향옥(80대·광주 남구)씨는 “광주와 전남이 통합되면 광주·전남이 특별시 위상으로 승격될 수 있을 것이라고 생각한다”며 “복지 서비스와 지역 인프라가 확대되고, 이로 인해 광주와 전남 지역 청년들의 인구 유출 완화로 세대가 함께 어울리는 풍요로운 미래도시가 되기를 바란다”며 행정통합에 대한 높은 기대감을 드러냈다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
