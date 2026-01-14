인하대병원, 하나은행과 ‘유산 기부 문화 활성화’ 협약

협약 기념사진을 촬영하고 있는 인하대학교 이택 의료원장(왼쪽)과 하나은행 이호성 은행장. 인하대병원 제공

협약은 유언대용신탁을 활용한 기부 모델을 확산시키고 이를 지역 내 의료연구와 환자 복지 증진으로 연결하는 것을 목표로 한다.