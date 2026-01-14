[속보] 한동훈 “윤리위 제명 결정은 또 다른 계엄…반드시 막을 것”
“허위 조작으로 제명…재심 신청 생각 없어”
국민의힘 중앙윤리위원회가 제명을 결정하자 한동훈 전 대표가 “또 다른 계엄”이라며 반발했다.
한 전 대표는 14일 국회 소통관에서 기자회견을 열어 “계엄을 막고 당을 지킨 저를 허위 조작으로 제명했다”며 “국민, 당원과 함께 이번 계엄도 반드시 막겠다”고 말했다. 그러면서 “계엄을 극복하고 통합해야 할 때 헌법과 민주주의를 파괴하는 또 다른 계엄이 선포된 것”이라고 비판했다.
윤리위는 한 전 대표 가족이 연루된 이른바 ‘당원게시판 사태’를 여론 조작으로 규정, 최고 수위인 제명 결정을 내렸다. 이에 한 대표는 윤리위 심사 결과가 ‘허위 조작’이라며 맞받아쳤다.
한 전 대표는 윤리위 결정이 이미 답을 정해놓은 결과라며 “재심을 신청할 생각은 없다”고 말했다.
이날 회견에는 친한계로 분류되는 김형동, 배현진, 박정훈, 정성국, 고동진, 유용원 의원과 윤희석 전 대변인이 함께했다.
권민지 기자 10000g@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사