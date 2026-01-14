“청년이 돌아왔다”… 전북특별자치도 2년의 변화

전북특별자치도 출범 2년 성과

전북특별법 통해 규제 풀리고 속도

청년·스마트농업 ‘현장 변화’ 눈길

전북특별자치도 출범 2주년을 맞아 김종훈 전북도 경제부지사가 브리핑을 진행하고 있다. 전북도 제공

14일 전북도에 따르면 특별자치도 출범 이후 전북특별법에 담긴 특례 333개 가운데 75개 과제를 사업화했고, 지구·단지·특구 지정과 시군별 대표 특례 등 61개 과제는 이미 시행 단계에 들어갔다.