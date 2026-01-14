경남도 해역, 올 겨울 첫 저수온 예비특보 발표
14일 오전 10시 사천만·강진만 해역 예비특보…양식장 대응상황 점검
경남도는 이 달 이어진 한파로 도내 해역 수온이 떨어짐에 따라 14일 오전 10시부로 도내 사천만·강진만 해역에 올해 첫 저수온 예비특보가 발표됐다고 밝혔다.
저수온 예비특보는 어업인이 사전 대응할 수 있도록 수온 7℃를 기준으로 발표되며, 수온이 낮아질수록 저수온 주의보와 경보로 격상해 특보가 발표된다.
올해 저수온 예비특보는 지난해와 비슷한 1월 초·중순에 내려졌다. 비교적 수심이 얕은 남해 강진만 해역은 현재 6℃ 내외로 도내에서 가장 낮은 수온을 보인다.
저수온 취약품종인 돔류 등 양식어류는 겨울철 수온이 10℃ 이하로 내려가면 사료 섭취율과 소화율이 급격히 감소한다. 8℃ 이하로 내려가면 면역력이 현저히 약해져 피해가 우려된다.
도는 지난해 12월 저수온 대응 계획을 수립하고 저수온 중점관리해역 15곳을 선정했다. 도·수산안전기술원·시군의 해역 전담 공무원이 어장관리지도 등 현장 밀착 지도를 한다.
특히 돔류와 쥐치류 등 저수온 취약 품종에 대한 조기출하를 유도하고, 저수온 영향이 적은 해역으로의 한시적 대피를 독려하고 있다. 또 해양환경조사 결과를 실시간 전파해 수온정보 사각지대 해소에도 주력하고 있다.
지난달에는 도내 저수온 우심해역 내 양식장 81곳을 사전 점검했다. 지난 9일에는 해수부와 합동으로 통영 해상가두리양식장의 저수온 대응상황 현장을 점검하고, 유관기관과 한파 대책을 논의했다.
이상훈 경남도 해양수산국장은 “도내 주요 양식해역의 수온이 하강해 어업인의 피해가 우려되면서 민관 협력 대응이 필요하다”며 “어업인들은 제공되는 수온 정보를 참고해 사육밀도 조절, 사료 공급 감소·중단 등 양식장 관리에 주의를 기울여 달라”고 당부했다.
창원=이임태 기자 sinam@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사