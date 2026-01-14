이 대통령 “주가조작 패가망신 빈말 아냐…정상적으로 투자해야”
이재명 대통령은 14일 “주가조작 패가망신은 빈말이 아니다”라며 “정상적으로 투자하라”고 밝혔다.
이 대통령은 이날 자신의 SNS를 통해 금융당국의 주가조작 근절 합동대응단 확대 개편 소식을 전하며 이같이 전했다.
금융위원회와 금융감독원, 한국거래소 등 금융당국은 이날 이재명 정부의 기조에 맞춰 주가조작 근절 합동대응단을 2개 팀 체제로 기존보다 확대 개편한다고 밝혔다. 이는 최근 금융위원회 업무보고에서 이 대통령이 주가조작 대응 조직을 복수 팀으로 운영하고 경쟁 체제를 도입하라고 지시한 데 따른 후속 조치다.
개편에 따라 전체 인력은 기존 37명에서 62명으로 늘어난다. 금융위원회 인력은 4명에서 11명으로 확대되고, 금융감독원 인력은 20명에서 34명으로 증가한다. 한국거래소 인력은 기존과 같은 12명을 유지한다.
이 대통령은 지난해 금융위원회로부터 업무보고를 받으며 “(주식시장 저평가의) 제일 큰 원인은 시장 투명성에 대한 불신이다. 한국 시장에서 주가조작을 하면 패가망신한다는 것을 확실히 보여줘야 한다”고 말한 바 있다. 또 주가조작 대응단 인력이 37명이라는 금융위 설명에 “너무 적다. 1~2 팀을 더 만들어 경쟁시키는 것이 어떠냐”고 제안했다.
