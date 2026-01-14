김영환 지사 “출생아 1만 목표…도정 중심은 어린이”
충북 지난해 8000명 돌파
임신 출산 양육 정책 확대
충북도는 14일 출생아 수 1만명 달성을 위한 임신·출산·양육 정책을 발표했다.
김영환 지사는 이날 도청에서 브리핑을 통해 “충북은 출생아 수 1만 명을 목표로 최근 나타나고 있는 출생 지표의 긍정적 변화를 확실한 도약으로 이어가겠다”고 밝혔다.
김 지사는 “충북은 지난해 출생아 수 증가율 전국 1위, 민선 8기 들어 처음으로 출생아 수 8000명을 돌파했다”며 “이 수치는 우연이 아니고 그동안 충북이 전국 최초, 전국 최고 수준의 저출생 대응 정책을 선제적으로 추진해 온 결과”이라고 강조했다.
김 지사는 그러면서 “출산 정책은 단순히 아이를 낳게 하는 정책으로는 한계가 있다”며 “충북은 출산 이후의 돌봄과 양육까지 책임지는 지속가능한 정책을 추진하겠다”고 밝혔다.
김 지사는 “충북 도정의 중심은 어린이”이라며 “충북은 출산의 순간에만 머물지 않고 아이들이 자라나는 시간과 공간을 함께 만들어 왔다”고 전했다.
김 지사는 “올해부터 셋째 자녀 출산 가정에 대한 100만원 지원을 위해 보건복지부와 협의하고 향후 전체 3자녀 가정 지원 확대는 재정 여건과 정책효과를 종합적으로 검토해 단계적으로 추진해 나가겠다”며 “아이 낳고 기르기 좋은 충북, 어린이가 존중받는 아동 친화 도시 충북, 출생아 수 1만 명 시대를 향해 흔들림 없이 나아가겠다”고 밝혔다.
행정안전부 주민등록기준 출생등록 통계에 따르면 지난해 충북지역 출생아 수는 8336명을 기록해 지난해 7639명보다 9.1% 증가했다.
도는 출산율 증가 흐름을 이어가기 위해 임신·출산·양육 정책을 확대한다. 초다자녀가정 지원사업 대상을 기존 5자녀 이상으로 4자녀 이상으로 늘리고, 출산가정 대출이자 지원을 결혼·출산가정 대출이자 지원사업으로 통합해 5년간 총 250만원의 대출이자 등 지원할 방침이다.
