송도 워터프런트 1-2단계 내년 초 준공…친수 공간 확충
인천시는 인천경제자유구역 송도국제도시 관련 주요 사업으로 ‘송도 워터프런트 1-2단계’를 추진 중이라고 14일 밝혔다.
송도 워터프런트는 물순환 체계를 구축해 치수 안전성을 높이고 수질 개선 및 친수 공간 확충으로 시민 삶의 질을 개선하고자 추진되는 프로젝트다. 1-2단계에선 송도6공구 호수에서 아암 호수까지 약 1.03㎞ 구간의 수로를 연결하는 것이 핵심이다. 또 요트, 보트, 수상택시 등을 운항할 수 있도록 호수를 준설하고 친수스탠드 및 수변로드 조성, 호안옹벽 정비 등을 통한 인프라도 함께 구축된다. 총사업비로는 2522억원이 투입된다.
시는 지난 2024년 2월 착공 이후 각종 인·허가 절차와 지장물 이설, 임시 우회도로 개통 등을 차질없이 마무리하며 사업 기반을 다져왔다. 최근엔 송도6공구 호수 준설을 마무리해 수상 레저 선박 운항이 가능한 여건을 마련했다. 유수 용량 확보를 통해서는 도시 방재 기능을 강화했다.
올해는 북측 연결수로와 아트센터인천 인근 수변로드를 조성하는 등 친수 공간을 확충할 예정이다. 시민들이 수변으로 내려와 여가를 즐길 수 있도록 산책길, 분수, 모래사장, 전망대, 포토존 등도 만든다. 물순환 체계를 위한 주요 시설로 북1수문 신설 공사를 본격화하고 상반기 중 아암 호수 준설까지 마무리할 계획이다.
송도 워터프런트 1-2단계의 준공 목표는 내년 초다. 사업이 완료되면 수변 도시의 특색을 살린 다채로운 여가 공간이 탄생하게 된다. 또한 약 690만t의 유수 용량을 확보해 폭우 등 기후변화위기에서도 안전한 도시 환경을 지킬 수 있다. 이러한 강점은 인천의 글로벌 경쟁력 향상과 함께 지역경제 활성화 및 관광객 유치 효과 등으로도 이어질 전망이다.
시 관계자는 “송도 워터프런트 1-2단계는 세계적인 수변 도시로서 인천의 정체성을 완성하는 핵심 프로젝트”라며 “자연과 사람이 공존하는 해양생태도시 조성을 목표로 안전하고 체계적인 공정 관리에 심혈을 기울이겠다”고 말했다.
