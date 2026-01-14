20대 틱토커 살인사건 유족 “신상정보 공개해달라” 절규
20대 여성 ‘틱토커’(틱톡 크리에이터) 살인사건 유족이 “피고인 신상 정보공개를 강력히 요청한다”며 재판부에 호소했다.
14일 수원지법 형사11부(부장판사 송병훈) 심리로 열린 A씨(50대) 살인 및 시체유기, 특수공무집행방해 등 혐의 사건 재판에서 피해자 아버지 B씨는 재판장으로부터 발언 기회를 얻자 “오늘 저희 딸을 살해한 살인자 얼굴을 보게 됐다”면서 이렇게 말했다.
B씨는 “딸 이전에 피고인으로 인한 피해자가 있었다. 앞으로 제2의, 제3의 피해자가 없어야 한다”고 목소리를 높였다.
B씨는 이어 “한창 꽃필 나이인 딸을 잔인하게 죽이고 지방 산속에 유기한 살인자가 재판부에만 반성한다며 사과문을 보냈다”면서 “말이 안 된다. 또 과실치사로 죄를 축소하려는 의도는 더 용서할 수 없다”고 강조했다.
그러고는 “살인자는 딸 한 명만 죽인 게 아니다 여기 나온 우리 가족을 모두 죽인 것”이라고 말했다. B씨 옆에 앉은 피해자 어머니는 딸의 영정 사진을 든 채 눈물을 흘렸다.
피고인석에서 고개를 숙이고 있던 A씨는 재판이 끝난 후 유족을 향해 고개 숙여 인사했다.
A씨는 지난해 9월 11일 오후 인천 영종도에서 C씨를 폭행하고 목을 졸라 살해한 혐의를 받고 있다.
그는 차에 시신을 싣고 서해안을 따라 이동해서 전북 무주군 한 야산에 시신을 유기한 것으로 조사됐다. 이동 과정에서 경찰 수사에 혼선을 줄 목적으로 8차례 정도 정차하며 동선 추적을 어렵게 하기도 했다.
A씨 범행은 C씨 부모가 사건 발생 다음날 “딸과 연락이 닿지 않는다”며 용인동부경찰서에 실종 신고를 하면서 드러났다.
C씨 동선을 추전하던 경찰은 그가 탑승했던 A씨 차량이 인천에서 무주 방면으로 이동한 사실을 확인했다. 이어 전북경찰청과의 공조를 통해 시신 유기 장소와 50~100m 떨어진 지점에서 A씨를 발견했다.
당시 A씨는 “C씨와 말다툼을 한 뒤 헤어졌다”는 취지로 진술했지만, 경찰은 A씨가 신분증 제시 요구에 응하지 않는 점 등을 미뤄 실종과 무관하지 않다고 판단해 공무집행방해 혐의로 긴급체포했다.
조사 결과 A씨는 지난해 5월쯤 C씨에게 접근해 “틱톡 시장에 대해 잘 알고 있다. 구독자를 늘리는 걸 도와주겠다”며 동업과 투자를 제안했다.
하지만 채널 운영과 관련한 이견으로 갈등이 생겼고, 영상 촬영을 하다가 말다툼 끝에 ‘화가 난다’는 이유로 범행한 것으로 파악됐다.
