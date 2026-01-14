서울 버스 돌아올까…오늘 오후 3시, 노사 협상 재개
서울시버스노동조합(노조)가 파업 돌입 후 처음으로 서울시버스운송사업자조합(버스조합)과 14일 오후 다시 만난다. 노사가 이견을 좁혀 합의에 이르면 15일 첫차부터 서울 시내버스 정상운행이 가능하다. 노사 의견 합치를 이루지 못하면 버스 파업은 계속된다.
서울지방노동위원회는 이날 오후 3시 서울 영등포구 서울지노위에서 서울 시내버스 노사의 제2차 사후조정회의를 개최한다고 밝혔다. 시내버스 노사는 지난 12일 제1차 사후조정회의에서 11시간 넘게 협상을 진행했으나 합의점을 찾지 못했다. 이후 노조는 파업에 돌입했다.
노사 갈등은 통상임금에 따른 임금 인상률 결정을 두고 불거졌다. 대법원이 2024년 12월 상여금을 통상임금으로 인정한 후 노사 양측은 판결 해석을 두고 이견을 보이고 있다.
통상임금은 지급월액을 월 근로시간으로 나눠 계산한다. 근로시간이 작아질수록 시급은 커지고, 근로시간이 작아질수록 지급월액은 시급은 줄어든다. 노조는 법정 소정근로시간을 기준으로 계산, 월 근로시간이 176시간이라고 주장한다. 이를 기준으로 통상임금의 시급을 결정하고 이에 연동해 연장·야간·휴일근로수당을 지급해야 한다는 것이다.
버스조합은 실제 임금 구조를 반영해 월 209시간을 기준으로 시급을 결정해야 한다는 입장이다. 이를 반영하면 통상임금의 시급이 감소해 통상임금을 기준으로 지급하는 수당 또한 연쇄적으로 줄어든다.
한편 서울 시내버스가 하루 이상 파업한 것은 이번이 최초다. 파업 첫날 서울 시내버스의 운행률은 6.8%였다.
