서울 버스 돌아올까…오늘 오후 3시, 노사 협상 재개

서울 시내 버스 파업이 이어지고 있는 14일 오전 서울 종로구 광화문역이 출근하는 시민들로 붐비고 있다. 연합뉴스

대법원이 2024년 12월 상여금을 통상임금으로 인정한 후 노사 양측은 판결 해석을 두고 이견을 보이고 있다.