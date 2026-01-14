금관가야 수로왕릉을 세계유산으로…김해시, 등재 사전작업 나서
대성동고분군으로 세계유산도시에 이름을 올린 경남 김해시가 또 다른 가야문화유산의 세계유산 등재 준비에 나선다.
김해시는 수로왕릉, 구지봉, 봉황동유적 등을 추가 등재해 김해 문화유산의 세계화를 실현하는 로드맵을 마련해 추진한다고 14일 밝혔다. 가야의 성립과 발전, 쇠퇴까지 이어지는 통합 서사를 정립해 오는 2032년 세계유산 등재 신청이 목표다.
단계별 추진전략으로 올해와 내년을 ‘기초 기반 구축기’로 삼아 유산 복원과 정비, OUV(탁월한 보편적 가치) 발굴, 시민·전문가 의견을 듣는다. ‘등재 준비기’(2028~2031년)에는 국제협력, 연구용역 수행, 잠정목록 등재를 추진한다.
‘세계유산 신청기’(2032~2034년)에 신청서 제출과 유네스코 평가에 대응하고, ‘지속관리와 유산 확산기’(2035년 이후)에 시민 참여형 문화유산 거버넌스를 구축한다.
시는 학술기반 강화 및 유산 가치 정립을 위해 가야 핵심유산의 OUV 중심 통합 조사 및 신화와 역사 연결 기반의 해석 자료를 확보한다. 또 봉황동유적 확장 조사 및 왕궁과 고분을 연계한 접근, 파사석탑 보존처리 및 역사성 복원 프로젝트, 경관 보호구역 지정 등도 추진한다.
국제협력 및 유네스코 대응을 위한 ICOMOS(국제기념물유적협의회) 자문 및 전문가를 유치하고 다국어 해설, 콘텐츠 개발 및 해외홍보 채널을 확보한다.
보호지역 지정, 개발행위 규제 근거 마련(세계유산 관련 조례 제정 등), 관련 부서 간 협업을 위해 통합 운영 매뉴얼을 마련하는 등 행정 및 법제도 기반도 갖출 예정이다.
이를 위해 김해시는 선정목록 구체화와 입지환경·역사문화 기반 분석, 국내외 유사사례 비교 분석, 이해관계자 분석과 참여기관 구축, 정책 분석과 대응 전략 도출, 환경 및 정책 외부요인 종합 분석을 차례로 밟아나간다.
김해시는 “지역 핵심유적의 세계유산 신규 등재 추진을 위한 단계적 로드맵을 마련해 김해시 문화유산의 세계화를 실현하고자 한다”며 “이를 통한 지역 브랜드 가치 상승, 지역경제 활성화와 국제교류 확대까지 기대한다”고 밝혔다.
김해=이임태 기자 sinam@kmib.co.kr
