경북 상주에 5년 만에 신축… ‘상주자이르네’ 2월 분양
자이S&D는 오는 2월 경북 상주 함창읍 윤직리 일원에서 ‘상주자이르네’를 분양한다고 14일 밝혔다.
단지는 지하 2층~지상 최고 29층, 총 773가구 규모로 조성된다. 전용 84~135㎡까지 중대형 중심의 평면으로 구성된다.
상주에 5년 만에 들어서는 신축 단지다. 상주에는 2020년 이후 분양이 없었고, 단지가 들어서는 함창읍은 2014년 이후 11년 동안 신규 분양이 전무했다.
상주 최초로 선보이는 스카이커뮤니티(스카이라운지, 교보문고)를 비롯해 피트니스, 스크린골프, 사우나, 작은도서관과 독서실 등의 커뮤니티 시설이 들어선다. 100% 지하 주차화 또한 상주 최초 단지 설계로서 지상 공간을 공원형 조경으로 조성하고, 단지 주변 기부채납 공원과도 연계해 쾌적한 주거 환경을 제공할 계획이다.
교통 면에서 단지는 3번 국도 사아매교차로와 점촌함창IC가 인접해 있다. 함창로를 통해 문경 점촌 시내권 인프라를 이용할 수 있다. 또한 경북선 점촌역과 점촌터미널 이용도 쉽다. 수도권과 남부 내륙을 연결하는 중부선 고속철도의 핵심 구간인 ‘문경~김천 철도 사업’이 2027년 착공, 2033년 개통을 목표로 추진 중이다.
단지 내 국공립 어린이집과 다함께 돌봄센터가 예정돼 있으며, 함창초(병설유치원)를 도보로 통학할 수 있다. 함창 중·고, 상지여중 등이 인접해 있으며 점촌 내 주요 학원들과 시립중앙도서관도 가깝다.
하나로마트(함창점), 문경제일병원, 은행 등 다양한 생활편의시설이 인접해 있고, 문경시민운동장과 명주박물관 등 여가·문화시설도 가깝다.
권중혁 기자 green@kmib.co.kr
