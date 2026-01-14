충남도, ‘행정통합 특별법 특례 원안 반영’ TF 운영
충남도는 행정통합 특별법 특례조항 원안이 반영될 수 있도록 테스크포스(TF)를 운영한다고 14일 밝혔다.
TF는 이달부터 매주 한두 차례 회의를 열고, 특례 반영을 위한 논리 개발과 보강 작업을 진행한다. 대전·충남 행정통합에 대한 공감대 확산과 특례에 대한 이해도를 높이기 위해 홍보 활동도 편다.
이와 함께 정부와 여야 정치권에 특례조항을 설명하며, 원안 반영을 중점 건의할 계획이다.
전형식 도 정무부지사는 “대전충남특별시가 연방제 국가의 ‘주’에 준하는 실질적인 권한과 기능을 확보하기 위해서는 파격적인 국가 사무·재정 이양이 필요하다”고 말했다.
특별법 특례조항은 양도소득세·법인세·부가가치세·지방소비세 등 국세·지방세 추가 확보를 골자로 한 재정 특례, 환경·중소기업 및 고용·노동 관련 중앙기관 일괄(인력·재정) 이양 등 특별행정기관 이관 및 각종 타당성 조사 면제, 개발 사업 인허가 의제 확대 등 경제·산업 발전 추진 등 257개다.
홍성=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
