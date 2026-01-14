‘작년 11월 혼인신고’ 고군택, 2년간 투어 활동 접는다…내달 9일 현역 입대
전역 후에 결혼식 올릴 예정
KPGA투어 통산 4승의 고군택(27·대보건설)이 현역 입대한다.
고군택은 “대한민국 국민으로서 성실하게 국방의 의무를 다한 뒤 투어로 돌아올 것”이라고 밝혔다. 입대일자는 오는 2월 9일, 전역 예정일은 2027년 8월이다.
2020년 KPGA 투어에 데뷔한 고군택은 2023년 ‘제18회 DB손해보험 프로미 오픈’에서 첫 승을 거둔 뒤 그 해 아너스K·솔라고CC 한장상 인비테이셔널과 제39회 신한동해오픈에서 우승하며 시즌 3승을 거뒀다.
2024년에는 일본프로골프(JGTO)투어를 병행하면서 KPGA 파운더스컵 with 한맥CC에서 정상을 차지했다.
고군택은 “사실 2023년 시즌이 끝난 뒤 입대할 계획이었는데 3승을 하는 바람에 미뤘다”며 “그간 일본투어, 아시안투어 등 여러 투어를 뛰면서 경험을 많이 쌓았기 때문에 입대를 늦춘 것에 대한 후회는 없다”고 했다.
고군택은 KPGA투어, 일본투어와 아시안투어 공동 주관으로 열린 2023년 신한동해오픈 우승으로 3개 투어에서 활동한 바 있다.
2024년에는 디오픈 챔피언십 출전권을 주는 아시아 지역의 퀄리파잉 시리즈 대회 중 하나인 일본투어 미즈노 오픈에서 2위에 입상해 꿈의 무대인 제152회 디오픈 챔피언십에도 출전한 바 있다.
고군택은 “여러 국가를 다니며 다양한 코스에서 경기했다. 코스 매니지먼트와 경기 운영 측면에서 확실히 나아졌다. 뿐만 아니라 실력이 좋은 선수들과 경기할 때는 스코어를 관리하는 부분에 대해서도 배울 수 있었다”며 “기술적인 부분도 향상됐다. 특히 쇼트게임이 많이 늘었다. 다만 작년에는 샷 정확도가 좀 떨어졌는데 이 점이 아쉽다”고 돌아봤다.
그는 이어 “2025년을 돌아보면 잘 된 것도 있지만 좋지 않았던 점도 분명 있었다”며 “그래도 일본투어의 경우 시드를 유지할 수 있는 순위 안에서 시즌을 마쳐 다행”이라고 말했다.
‘누구보다 열심히 군 생활을 하는 것’이 목표라는 고군택은 “열 살 때 골프를 시작한 뒤 골프채를 손에서 내려놓은 적이 없다. 군 생활을 하는 동안에는 골프 선수라는 것을 잊고 군 복무에 최선을 다할 것”이라고 각오를 다졌다.
군입대를 앞두고는 LIV골프 코리안 골프클럽에 합류한 선배 송영한(34)의 조언도 힘이 됐다.
고군택은 “(송)영한이 형이 ‘다 내려 놓고 군 생활에 최선을 다해라’는 조언을 해줬다”며 “여가 시간이 생기면 그 때는 웨이트 트레이닝이나 체력 증진에 집중할 계획”이라고 했다.
고군택은 자신이 서류상 ‘품절남’ 대열에 합류했다고 밝혔다. 그는 “사실 지난해 11월에 혼인 신고를 했다”며 “결혼식은 군 전역 이후 올릴 예정”이라고 밝혔다.
고군택 외에 KPGA투어 1승이 있는 김동민(28·NH농협은행)도 입대를 위해 군가를 제출했다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사