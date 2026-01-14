SMR·태양광 조성 삐끗, 대구 에너지 자립 목표 후퇴
대구 에너지 자립에 핵심 자원이 될 소형모듈원자로(SMR)와 태양광 사업이 차질을 빚으면서 대구시가 추진하고 있는 ‘에너지자립률 100%’ 목표 달성에 제동이 걸린 모양새다.
대구시는 지난해 태양광과 수소연료전지 설비 집중 보급, 수소·암모니아 혼소 발전과 SMR 도입 등을 통해 2035년까지 전력자립률 100%를 달성하겠다는 목표를 공개했다. 인공지능(AI)과 로봇 분야 등 전력집약형 신산업 육성을 위해 안정적인 전력 공급 인프라가 필요해졌기 때문이다. AI데이터센터 등 신산업 시설 유치를 놓고 지방자치단체 간 경쟁이 치열해지면서 전력 공급 능력이 우위를 점할 수 있는 무기로 인식되고 있다.
대구시는 특히 SMR 건설에 집중했었다. 국내 제1호 SMR 유치·건설을 위해 2024년 한국수력원자력과 대구경북 민·군 통합공항(이하 TK공항) 첨단산업단지(군위군) 안에 SMR을 짓는 내용의 업무협약을 체결하기도 했다. 이후에도 내륙도시의 전력 공급을 위한 최선의 방안이 SMR이라는 점을 강조하며 강력한 추진 의지를 보였다.
하지만 악재가 겹치면서 추진 논의가 잠정 중단된 상황이다. 비상계엄 사태와 조기 대선, 이에 따른 홍준표 전 대구시장 조기 사퇴 등으로 사업 추진 동력이 약화됐다. 여기에 원자력 안전을 강조하는 새 정부 기조까지 더해지며 SMR 사업 방향을 예측하기 어려워졌다. 재원 확보 문제에 발목이 잡혀 TK공항 개항 계획(기존 2030년 개항 목표)이 지연된 것도 상황을 어렵게 만드는 요인 중 하나다. 대구시는 정부의 원전 정책 방향을 더 지켜보겠다는 것이지 사업을 포기한 것은 아니라는 입장이다.
대구시 관계자는 14일 “내륙도시에 SMR이 필요하다는 입장에는 변함이 없다”며 “다만 정부의 정책을 지켜보며 보조를 맞출 필요성은 있다”고 말했다.
태양광 사업도 민선8기 첫 단추를 잘못 끼웠다는 평가가 나온다. 민선8기 초기 대구시는 3조원 규모의 투자가 이뤄지는 민간주도형 스마트산단 지붕형 태양광 프로젝트를 추진한다고 대대적으로 홍보했다. 대구 전체 산단의 80%에 태양광 패널을 깔겠다고 자신 있게 밝혔지만 참여율이 너무 저조해 사실상 사업이 중단됐다. 지역에서는 특정 기업 제안만 듣고 충분한 검토 없이 사업을 서둘러 진행한 것이 실패 원인이라는 비판이 나온다.
이에 대구시는 태양광 사업 방향을 변경하기로 했다. 특정 업체가 아닌 누구나 참여할 수 있는 구조로 방향을 전환할 방침이다. 또 기업들이 자가용 전력을 직접 생산하는 추세를 반영해 이를 지원하는 행정을 강화할 계획이다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사