충남 일회용품 근절 식당에 최대 3000만원 저리 대출
충남도는 일회용품을 사용하지 않는 음식점 등에 최대 3000만원의 저리 대출 혜택을 제공하기로 했다.
도는 14일 도청에서 NH농협은행 충남본부, 한국외식업중앙회 충남도지회, 충남신용보증재단과 식품접객업소 민관 금융 지원 업무협약을 체결했다고 밝혔다.
협약에 따르면 도는 충남신보 보증 재원 5억원을 출연하고 일회용품 사용 근절을 홍보한다. NH농협은행 충남본부는 보증 재원 5억원을 출연하고, 일회용품 근절 식품접객업소에 대한 운영 자금 대출을 맡는다.
충남신보는 도와 NH농협은행 충남본부의 출연금을 재원으로 신용보증과 경영자금 지원에 나선다. 한국외식업중앙회 충남도지회는 홍보와 회원사 동참을 독려하기로 했다.
대출 지원 규모는 도와 NH농협은행 충남본부가 출연한 10억원의 120%인 120억원이다.
NH농협은행 충남본부는 일회용품 사용을 금지한 도내 식품접객업소 한 곳당 최대 3000만원씩 총 400곳을 지원할 계획이다. 대출 지원을 받은 업소는 2년 동안 1.5%의 이자 보전과 보증료 0.1% 하향 등의 지원도 받을 수 있다.
충남신보는 시·군 자원순환 부서를 통해 신청 업소의 일회용품 근절 여부 등을 확인한 뒤 신용보증을 지원한다.
도는 이번 일회용품 근절 사업을 통해 환경 보호와 탄소중립 실현, 지역경제 활성화 효과를 이끌어낼 방침이다. 또 올해 일회용품 근절 식품접객업소를 대상으로 다회용컵 제작·배포, 자원순환 실천 비품 지원, 자원순환·탄소중립 집기 지원 등의 사업도 추진할 예정이다.
김태흠 지사는 “아직도 식품접객업소에서는 일회용 컵과 빨대가 계속 사용되고, 배달 문화가 발전하며 일회용품 사용은 점점 더 늘어나고 있는 것이 현실”이라며 “금지와 단속만으로는 한계가 명확한 만큼 충남은 도내 일회용품 근절 업소에 대해 인센티브를 제공하는 방향으로 나아가고 있다”고 말했다.
홍성=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
