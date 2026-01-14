야유 나오자 ‘가운뎃손가락’ 올린 트럼프…욕설 입모양도 포착
‘소아성애자 보호자’ 야유에 손가락 욕설
백악관 “미치광이가 욕설…대통령은 적절하게 대응”
도널드 트럼프 미국 대통령이 포드차 공장 시찰 도중 야유가 나오자 가운뎃손가락을 들어 올리는 욕설로 받아쳤다.
14일 X 등 SNS에는 트럼프 대통령이 전날 미시간주 디어본의 포드 F-150 픽업트럭 생산 공장을 둘러보는 영상이 확산했다. 현장 노동자로 추정되는 인물이 ‘소아성애자 보호자’라며 야유하자 트럼프 대통령은 소리가 난 쪽을 돌아보며 주먹을 들더니 가운뎃손가락을 펴는 욕설 포즈를 취했다. 이어 입으로도 두 차례 ‘fxxx you(꺼져)’ 욕설을 하는 것으로 추정되는 장면도 잡혔다.
트럼프 대통령에게 ‘소아성애자 보호자’라고 야유한 것은 미성년자 성 착취범 고(故) 제프리 엡스타인 사건을 대하는 트럼프 행정부의 처리 방식에 대한 불만으로 풀이된다. 미국 법무부는 지난해 19일 웹사이트를 만들어 엡스타인 관련 파일을 공개했다가 이튿날 일부를 삭제했다. 삭제된 파일 중에는 트럼프 대통령의 모습이 담긴 사진도 있어 논란이 일었다.
백악관은 영상 속 장면이 실제로 포드 공장에서 벌어진 일이라고 밝혔다. 스티븐 청 백악관 공보국장은 워싱턴포스트에 “분노에 휩싸인 한 미치광이가 거칠게 욕설을 외치고 있었고 대통령은 이에 적절하고도 분명하게 대응했다”고 전했다.
한편 트럼프 대통령의 이번 포드 공장 방문에는 창업자 헨리 포드의 손자인 빌 포드 회장과 짐 팔리 최고경영자(CEO)도 함께했다.
권민지 기자 10000g@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사