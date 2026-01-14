창원 국가산단 내 공장 화재로 연기 무성…소방당국 진화 중
창원 국가산단 내 한 공장에서 불이 나 짙은 연기가 다량 발생하는 가운데 소방당국이 진화 작업을 벌이고 있다.
14일 오전 10시 13분쯤 경남 창원시 성산구 성주동 국가산업단지 내 한 공장에서 화재가 발생해 다량의 검은 연기가 발생하면서 주민 등의 신고가 잇따랐다.
소방당국은 인력 70여명과 차량 19대 등을 동원해 현재 진화 작업을 벌이고 있으며 인명피해는 없는 것으로 알려졌다.
창원시는 이날 오전 10시 46분쯤 “성주동 인근 공장 화재로 다량의 연기가 발생하고 있으니 통행에 주의해 주시길 바란다”는 내용의 안전 안내문자를 보냈다.
경찰과 소방당국은 진화작업이 끝나면 정확한 피해 규모와 화재 원인을 조사할 예정이다.
창원=이임태 기자 sinam@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사