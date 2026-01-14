울산 태화강에 ‘전기 마차· 폰툰보트’ 뜬다
2028 울산국제정원박람회 앞두고 관광시설 확충
울산시가 오는 2028년 국제 정원 박람회를 앞두고 다양한 관광 활성화를 위한 사업이 추진된다.
울산시는 오는 3월부터 울산 대표 관광 명소인 태화강 국가정원과 울산대공원에서 전기 마차를 운영한다고 14일 밝혔다.
시는 2024년 7월 울산문화관광재단과 위·수탁 협약 맺고 마차를 제작했다. 탑승객의 시야 확보가 용이하게 마차 좌석은 지면 기준 2ｍ 정도 높이에 설치했다.
마차에는 최대 4명이 탈 수 있다. 운전자의 관광 해설과 함께 자연과 도심 풍경을 감상할 수 있다.
시는 이날 태화강 국가정원 대나무생태원 입구에서 마차 시승회를 연다. 시는 2월 말까지 시험 운영과 안정화 기간을 거쳐 3월부터 유료 운영에 들어간다.
1회 이용 시간은 약 40분, 운행 간격은 20분이다. 이용 요금은 1인당 1만원 정도로, 울산 시민과 다자녀 가구, 65세 이상 고령자, 군인 등에게는 50% 감면한다.
시는 또 2028 울산국제정원박람회 개최를 앞두고 수상 교통망 구축을 위해 폰툰보트도 운행 할 계획이다.
보트는 태화강수상스포츠센터를 출발해 국가정원교(은하수다리)를 경유한 뒤 태화강 하류인 삼산여천매립장 입구까지 약 6㎞ 구간을 운행한다.
폰툰보트는 바닥에 부력이 큰 플로트를 장착하고 그 위에 갑판을 설치한 구조의 수상레저 선박으로, 가족 단위 관광객이나 노약자도 안전하게 이용할 수 있는 장점이 있다.
오는 2028년 4∼10월 예정된 국제정원박람회는 태화강을 끼고 5㎞가량 떨어진 태화강국가정원과 삼산·여천매립장에서 분산 개최된다.
따라서 두 행사장을 잇는 교통수단 도입이 박람회 성공 개최와 직결되는 중요 과제로 꼽히고 있다.
시는 폰툰보트 외에도 태화강 수로를 잇는 수상택시, 수상버스, 유람선, 수륙양용 버스 등 울산 특색을 살릴 수 있고 태화강 여건에 맞는 교통수단을 다각도로 검토한다는 방침이다.
울산=조원일 기자 wcho@kmib.co.kr
