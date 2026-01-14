람·디섐보·스미스, LIV골프에 남는다…PGA투어 ‘복귀 회원 프로그램’ 거절
브라이슨 디섐보(미국), 욘 람(스페인), 캐머런 스미스(호주)가 LIV 골프를 택했다.
이들은 14일(한국시간) 미국 플로리다주 팜비치에서 열린 LIV 골프 프리시즌 기자회견에 참석해 이번 시즌 LIV 골프 대회에 계속 출전하겠다고 말했다.
미국프로골프(PGA)투어는 전날 최근 2년 이상 활동을 중단했던 선수 가운데 2022년부터 2025년까지 4대 메이저 대회 또는 플레이어스 챔피언십 우승자들을 대상으로 ‘복귀 회원 프로그램’을 적용한다고 밝혔다.
이들 3명은 오는 2월2일까지 PGA투어 복귀 신청을 하면 올 시즌에 PGA투어에서 활동할 수 있게 해준다는 이 프로그램의 적용 대상자들이다.
이날 기자회견에서 디섐보는 “올해 LIV 골프에서 어떤 결과를 낼 수 있을지 기대하고 있다”며 PGA투어에 복귀할 뜻이 없음을 분명히 했다. 디섐보와 LIV골프의 계약 기간은 올해까지다.
계약 기간이 최소 2년 이상 남아 있는 람도 “어디에도 가지 않는다”며 “올해 우리 팀에 집중하고 있고, 다시 한번 챔피언의 자리를 지킬 수 있기를 바란다”고 확고한 잔류 의사를 밝혔다.
2022년 디오픈 챔피언인 스미스도 “앞으로 몇 년 더 LIV에서 활동할 것”이라고 잔류 의사를 분명히 했다.
이들과 달리 메이저대회 5승 등 PGA투어 통산 9승의 브룩스 켑카(미국)는 전날 PGA 투어의 복귀 회원 프로그램을 통해 PGA 투어에 복귀했다. 그에 앞서 켑카는 지난해 12월에 LIV골프 탈퇴를 선언한 바 있다.
그는 이달 말 열리는 PGA투어 파머스 인슈어런스오픈을 통해 복귀전을 치른다. 그가 PGA투어에 출전하는 것은 2022년 3월 발스파 챔피언십 이후 4년 만이다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사