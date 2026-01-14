서울 버스파업 이틀째…오세훈 “모든 수단 투입, 시민 불편 덜어드리기 위해 노력”
파업으로 서울 시내버스가 이틀 째 멈춰선 가운데 서울시가 비상수송대책을 강화했다. 오세훈 서울시장도 버스 정류장 등을 찾아 시민 출근길 점검에 나섰다.
서울시는 14일 시내버스 파업이 이틀째 이어지자 비상수송대책을 더 강화해 시행한다고 밝혔다. 먼저 대중교통 이용량이 지하철에 집중되는 만큼 당초 평시 대비 1시간씩 연장했던 출퇴근 집중 배차 시간을 평시 대비 2시간씩 연장하기로 했다. 이에 따라 파업 첫날 평소보다 172회 증회했던 지하철 운행은 이날부터 평소보다 203회 늘었다.
서울시는 혼잡도가 높은 역사에 빈차를 투입하는 등 탄력적인 지하철 운영을 통해 역사 혼잡도를 완화하고 역사 안전 인력도 평시 대비 2배 이상 증원해 이용객 증가에 따른 역사 혼잡도 및 안전 문제를 해소할 계획이다.
지하철 연계를 위한 전세버스·마을버스 등 대체 버스 운행도 추진 중이다. 파업 첫날 13일은 서울 전역을 대상으로 지하철역 연계를 위해 전세버스 134개 노선 677대를 운영했다. 이날부터는 86대를 추가해 하루 763대를 운행할 계획이다. 마을버스는 모두 정상 운행 중이다.
이날 시민 출근길 점검에 나선 오 시장은 시민들과 만난 자리에서 “불편을 덜어드리기 위해 최선의 노력을 다하겠다”고 밝혔다.
서울시는 실시간 시민 안내를 위해 120다산콜센터와 교통정보센터 토피스, 시 홈페이지, 도로 전광판, 정류소의 버스정보안내단말기 등을 통해 관련 정보도 제공한다. 셔틀버스 등 관련 정보는 서울시, 자치구 홈페이지에서 확인할 수 있다.
오 시장은 “지하철 증회, 무료 셔틀버스 운행 등 가용할 수 있는 모든 수단을 투입해 시민들의 출퇴근길 불편을 덜어드리기 위해 노력하고 있다”며 “그럼에도 불구하고 사각지대가 존재하는 건 아닌지 다시 한번 꼼꼼하게 챙기겠다”고 말했다.
황인호 기자 inhovator@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사