日 “독도는 일본 땅…고문서 자료 71점 확보”
일본 시마네현이 에도 시대(1603~1868년) 일본인들이 독도(일본명 다케시마) 인근에서 어업 활동을 했음을 기록한 고문서와 지도를 공개했다.
14일 요미우리신문에 따르면 시마네현은 전날 기자회견을 열고 “17세기 에도막부의 허가를 받아 독도 근처에서 어업을 했던 무라카와 가문의 69장의 고문서와 울릉도와 독도가 그려진 ‘다케시마 지도’와 ‘마쓰시마 지도’ 두 점 등 총 71점을 확보했다”고 발표했다.
시네마현이 기증받은 69점의 고문서에는 당시 돗토리현 요나고시의 상인 집안인 무라카와 가문이 또 다른 가문과 어업 수익을 나누기로 약정한 내용 등이 포함된 것으로 알려졌다.
시마네현은 “두 집안은 막부의 허가를 받아 독도와 울릉도에서 강치 사냥과 전복 어업을 했다”며 “(이 문서들은) 예부터 다케시마가 일본의 활동 무대였음을 보여주는 사료”라고 주장했다.
함께 공개된 지도 2점은 개인이 소장하고 있던 것을 시마네현이 구입한 것이다. 특히 독도가 그려진 ‘마쓰시마 지도’는 17세기 말에서 18세기 초 제작된 것으로 추정되는데, 다케시마의 지리적 형상은 물론 현재의 시마네현 오키 제도까지의 거리 정보까지 상세히 기록돼 있다. 시마네현은 “이 지도는 1987년 요나고시립 산인역사관에 전시된 기록은 있으나 이후 소재가 불분명해졌고, 이번에 개인으로부터 구입했다”고 설명했다.
일부 일본 언론은 환영하는 분위기다. 산케이신문은 해당 지도에 대해 “일본에서 독도를 상세히 묘사한 가장 오래된 지도 중 하나로 전해진다”고 보도했다.
시마네현 다케시마 문제 연구 특별고문인 시모조 마사오 다쿠쇼쿠대 명예교수는 “실제로 일본이 (다케시마를) 사용하고 있었음을 밝히는 것으로, 다케시마 문제를 논할 때 일본 영토임을 증명하는 자료가 된다”고 주장했다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사