천안 스타트업 3곳, 美 CES서 1300만여 달러 투자협약
충남 천안시는 지난 6∼9일(현지시각) 미국 라스베이거스에서 열린 ‘CES 2026’에서 지역 스타트업 3곳이 1300만여 달러 규모의 투자협약을 체결했다고 14일 밝혔다.
CES는 미국 소비자기술협회(CTA)가 주최하는 세계 최대 규모의 기술·전자 박람회다. 올해 행사에는 세계 4100여개 기업과 14만여명이 참가했다.
시는 창업진흥원과 협력해 ‘K-STARTUP 통합관’을 운영하며 인공지능(AI), 스마트 제조, 디지털 헬스케어 분야 기업의 해외 진출을 지원했다.
참가 기업 가운데 3곳은 총 8건의 투자·구매 협약을 맺었다.
로컬 콘텐츠 기업 슬로커는 글로벌 벤처캐피탈인 유사코그룹(Usako Group)과 구매계약을 맺는 등 총 3건의 업무협약을 체결했다.
정보통신 기업 소금광산은 유럽 기업들과 4건의 투자 협력을 맺어 유럽 시장 교두보를 마련했다. 산업용 AI 전문 기업 가우스랩은 북미 에너지 파트너사와 기업형 벤처캐피탈(CVC) 연계 협약을 체결했다.
보행 보조 로봇 기업인 위로보틱스는 디지털 헬스 부문 ‘CES 혁신상’을 수상하는 영예를 안았다. 파워오토로보틱스는 AI 제조 무인화 로봇 솔루션을 선보여 미국 연방의회 표창을 받았다.
김석필 천안시장 권한대행은 “지역 스타트업이 세계 시장에서도 충분히 통한다는 것을 보여준 결과”라며 “앞으로도 해외 투자 유치와 기술 교류를 위한 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.
천안=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
