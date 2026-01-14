시사 전체기사

대구도시개발공사 ‘희망나눔캠페인’에 2000만원 기탁

입력:2026-01-14 10:19
대구도시개발공사 사옥. 대구도시개발공사 제공

대구도시개발공사(사장 정명섭)는 사회복지공동모금회가 주관하는 ‘희망2026나눔캠페인’에 성금 2000만원을 기탁했다고 14일 밝혔다.

이 캠페인은 사회복지공동모금회가 연말연시 매년 추진하는 대표적인 모금 행사로 지역사회 내 어려운 이웃을 돕기 위한 범국민 나눔 캠페인이다.

대구도시개발공사는 올해도 임직원 급여 일부를 매월 정기 기부하는 사랑의열매 ‘착한일터’ 캠페인에 참여하는 등 지역 취약계층 복지 향상과 사회적 가치 실현에 지속적으로 동참할 계획이다.

정명섭 사장은 “연말연시를 맞아 지역 이웃을 위해 나눔을 실천하게 됐다”며 “앞으로도 대구를 대표하는 지방공기업으로서 지역사회 발전과 상생을 위한 나눔 활동을 꾸준히 실천해 나가겠다”고 말했다.

대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr

