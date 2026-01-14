공장 화재로 전신 화상 입은 노동자…치료 끝에 숨져

김포 필름류 제조공장서 화재…사고 5일 만에 사망

경기 김포의 한 공장에서 발생한 화재로 전신에 화상을 입은 노동자가 치료를 받던 중 끝내 숨졌다.



김포경찰서는 김포 통진읍 한 필름류 제조공장 직원인 30대 A씨가 전날 오후 7시쯤 병원에서 치료받던 중 사망했다고 14일 밝혔다. 사고 발생 5일 만이다.



A씨는 지난 8일 오전 1시37분쯤 공장에서 폭발과 함께 발생한 화재로 온몸에 2도 화상을 입어 병원으로 옮겨졌다. 당시 불은 공장 내부 자동 소화장치 작동으로 소방당국이 현장에 도착하기 전 진화됐다.



경찰과 소방당국은 위험물 배합 작업 중 유증기와 정전기로 인해 화재가 발생한 것으로 보고 구체적 사고 경위를 조사 중이다.



중부지방고용노동청 부천지청도 사업장에 작업 중지 명령을 내리고 중대재해처벌법과 산업안전보건법 위반 여부를 들여다볼 방침이다.



권민지 기자 10000g@kmib.co.kr



