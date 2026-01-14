의정부시, 소상공인 특례보증 행정 간소화…지원 속도 개선
추천서 발급 절차를 전면 폐지
경기 의정부시가 소상공인 특례보증 지원 과정에서 추천서 발급 절차를 전면 폐지하며 자금 지원 속도를 대폭 개선했다.
의정부시는 경기신용보증재단과 협력해 소상공인 특례보증 이용 시 요구되던 시 추천서 발급 절차를 생략하는 제도 개선을 시행했다고 14일 밝혔다. 이번 조치는 자금난을 겪는 소상공인이 보다 신속하게 금융 지원을 받을 수 있도록 불필요한 행정 단계를 줄이기 위해 마련됐다.
그동안 특례보증을 이용하려는 소상공인은 시에 추천서를 신청한 뒤, 시가 이를 다시 경기신용보증재단에 발급하는 절차를 거쳐야 했다. 이 과정에서 문서 접수와 이송, 확인에 시간이 소요돼 실제 자금 집행까지 상당한 기간이 걸렸고, 자금이 시급한 소상공인에게는 부담으로 작용해 왔다.
이 같은 불편은 각종 설문조사에서도 드러났다. 경기도 소상공인을 대상으로 한 조사에서 신용보증 서비스 항목 가운데 ‘지원 절차의 편리함’에 대한 만족도가 64.9%로 가장 낮게 나타나, 제도 개선 필요성이 꾸준히 제기돼 왔다.
시는 현장의 목소리와 재단의 개선 요청을 반영해 운영 체계를 조정했다. 앞으로는 경기신용보증재단이 특례보증서를 발급하면 시의 추천을 받은 것으로 간주해 별도의 추천 절차를 거치지 않게 된다. 대신 재단이 지원 대상 명단을 시에 송부해 확인하는 방식으로 사후 관리 체계를 전환해 행정적 통제를 유지한다.
시는 지난해 10월부터 12월까지 3개월간 시범 운영을 거쳐 제도의 안정성을 검증했으며, 이를 토대로 2026년 1월부터 본격 시행에 들어갔다. 이번 개선으로 문서 이송과 행정 처리에 소요되던 기간이 최대 10일가량 단축돼, 소상공인이 자금을 실제로 이용할 수 있는 시점도 그만큼 앞당겨질 것으로 기대된다.
시 관계자는 “반복적이고 불필요했던 행정 절차를 정비해 소상공인의 금융 접근성을 높였다”며 “앞으로도 현장에서 체감할 수 있는 제도 개선을 지속적으로 발굴해 나가겠다”고 말했다.
의정부=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
